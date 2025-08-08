Huawei Pura 80 Pro'dan satış rekoru! Hedefini 7,5 kat aştı

Cihaz, teknoloji tutkunlarının ilgisiyle karşılanarak ilk iki günde ön satış hedefini yüzde 750 oranla geride bıraktı.

Ön satış döneminde en çok ilgiyi gören renk "Parlak Kırmızı" olurken, tasarımıyla öne çıkan bu renk seçeneğinin ilk partideki stokları, yoğun talep üzerine ilk günden tükendi.

Huawei Türkiye, kullanıcıların ilgisine kayıtsız kalmayarak "Parlak Kırmızı" renk seçeneği için yeni stok eklediğini duyurdu.

Huawei'den üst üste üçüncü birincilik!

Cift telefoto kamerası, üstün düşük ışık performansı ve yeni fotoğrafçılık özellikleriyle geniş kitlelerin ilgisini çekmeye devam eden Huawei Pura 80 Pro'nun 12 Ağustos'taki satış tarihi yaklaştıkça, ilgi ve satışların da giderek artacağını öngörülüyor.

Huawei'den orta segment telefonlarda pil devrimi

12 Ağustos'a kadar devam edecek kampanya kapsamında 99 lira ön ödemeyle 9 bin 999 liralık indirim ve 11 bin 998 lira değerinde Huawei WATCH GT 5 ile 100W şarj cihazı hediye paketi gibi avantajlar sunuluyor.