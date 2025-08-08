Huawei Pura 80 Pro'dan satış rekoru! Hedefini 7,5 kat aştı

Huawei'nin yeni amiral gemisi Pura 80 Pro ön satıştaki hedefinin 7,5 kat üstüne çıktı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pura 80 Pro, 5 Ağustos'ta sunulduğu ön satışıyla Türkiye pazarına rekor başlangıç yaptı. Cihaza olan ilginin arkasında Huawei'nin sunduğu ön satış fırsatları yattığı düşünülüyor.

Cihaz, teknoloji tutkunlarının ilgisiyle karşılanarak ilk iki günde ön satış hedefini yüzde 750 oranla geride bıraktı.

Ön satış döneminde en çok ilgiyi gören renk "Parlak Kırmızı" olurken, tasarımıyla öne çıkan bu renk seçeneğinin ilk partideki stokları, yoğun talep üzerine ilk günden tükendi.

Huawei Türkiye, kullanıcıların ilgisine kayıtsız kalmayarak "Parlak Kırmızı" renk seçeneği için yeni stok eklediğini duyurdu.

Cift telefoto kamerası, üstün düşük ışık performansı ve yeni fotoğrafçılık özellikleriyle geniş kitlelerin ilgisini çekmeye devam eden Huawei Pura 80 Pro'nun 12 Ağustos'taki satış tarihi yaklaştıkça, ilgi ve satışların da giderek artacağını öngörülüyor.

12 Ağustos'a kadar devam edecek kampanya kapsamında 99 lira ön ödemeyle 9 bin 999 liralık indirim ve 11 bin 998 lira değerinde Huawei WATCH GT 5 ile 100W şarj cihazı hediye paketi gibi avantajlar sunuluyor.

