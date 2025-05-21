Huawei Watch 5'i satışa sundu

Huawei, Berlin’de düzenlediği lansmanla Watch 5 serisini tanıttı. Türkiye’de de eş zamanlı satışa sunulan Watch 5, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutla geliyor. 42 mm’lik modelde Rolex’te de kullanılan 904L paslanmaz çelik gövde yer alıyor. 46 mm’lik versiyon ise uzay sınıfı titanyum malzeme ile üretilmiş.

Yeni modelde LTPO 2.0 ekran teknolojisiyle 3000 nit parlaklık sunuluyor. Safir cam koruma ve offline çalışan renkli harita desteği cihazı öne çıkarıyor. Ayrıca X-Tap sensörü ile kalp ritmi, tansiyon, oksijen doygunluğu gibi 10 sağlık göstergesi bir dakikadan kısa sürede ölçülebiliyor.

eSIM desteği, Wi-Fi 6 bağlantısı ve offline Spotify gibi uygulama desteği ile saat, bağımsız kullanım sunuyor. Huawei Watch 5’in fiyatı Türkiye’de modele göre değişmekle birlikte 620 dolar civarında seyrediyor.