Huawei Watch 5’in yeni sensörü X-TAP sağlık teknolojisinde çığır açtı

Huawei Watch 5, klasik çizgileri modern detaylarla birleştiren estetik bir tasarıma sahip. Karman hattından ilham alan kavisli formu, bileği sararak hem günlük kullanımda hem de spor esnasında üst düzey konfor sağlıyor. 42 milimetrelik modeli altın bej renkli paslanmaz çelik kasayla gelirken, 46 milimetrelik versiyon havacılık sınıfı titanyumla donatılmış.

Her iki model de 5 ATM suya dayanıklılık sunuyor ve AMOLED ekranları safir camla korunuyor. Yalnızca 1,8 milimetrelik çerçevesiyle ekran, neredeyse tüm ön yüzeyi kaplıyor. LTPO 2.0 ekran teknolojisi sayesinde 3.000 nit’e kadar çıkan parlaklıkla doğrudan güneş altında dahi mükemmel görünürlük sağlanıyor.

SAĞLIK VERİLERİNDE YENİ STANDART: X-TAP SENSÖRÜ

Huawei'nin geliştirdiği X-TAP sensörü, elektrokardiyografi (ECG), fotopletismografi (PPG) ve 10 kademeli basınç sensörünü tek bir modülde birleştiriyor. Sadece üç saniye boyunca sensöre parmak konularak aktif hale gelen bu sistem, kalp atış hızı, cilt sıcaklığı, kalp ritmi değişkenliği ve kandaki oksijen düzeyi (SpO₂) gibi 9 farklı sağlık verisini bir dakikadan kısa sürede analiz edebiliyor.

Özellikle kandaki oksijen oranını 10 saniyede ölçebilmesi ve bunu gün boyunca sürekli izleyebilmesi, solunum sorunları yaşayan kullanıcılar için önemli bir gelişme. Ayrıca, nabız dalga sinyalleri parmak ucundan çok daha net alındığı için verilerin doğruluğu da artıyor.

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KALP VE SOLUNUM TAKİBİNDE DERİNLİK

X-TAP sensörü yalnızca anlık ölçümler değil, aynı zamanda uzun vadeli sağlık analizleri de sunuyor. Kalp sağlığı için EKG ve damar esnekliği değerlendirmesi yapılabilirken, solunum düzeni de gece boyunca takip edilebiliyor. Bu özellik, özellikle uyku kalitesini artırmak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici.

Veriler, kullanıcıya grafiklerle açıklanmış şekilde sunuluyor. Huawei, bu sayede kullanıcıların sadece verileri değil, onların anlamını da kavrayarak sağlıklarını bilinçli şekilde takip etmelerini hedefliyor.

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UZUN PİL ÖMRÜYLE KESİNTİSİZ KULLANIM

Huawei Watch 5, normal kullanımda 4,5 güne kadar, enerji tasarrufu modunda ise 11 güne kadar pil ömrü sunuyor. Kullanıcılar yalnızca birkaç saniyede modlar arasında geçiş yaparak pil tüketimini anlık ihtiyaca göre ayarlayabiliyor. Bu da özellikle dış mekan aktivitelerinde cihazı şarj etme derdini ortadan kaldırıyor.

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BAĞIMSIZ İLETİŞİM VE AKILLI SPOR TAKİBİ

Watch 5’in bir diğer öne çıkan özelliği ise eSIM desteği. Bu sayede telefon olmadan arama yapabilir, mesaj alabilir ve internete bağlanabilirsiniz. Huawei’nin belirttiğine göre, bu özellik özellikle aktif sporcular için büyük bir avantaj sağlıyor.

Saatte 100’den fazla antrenman modu yer alıyor ve bunların 14’ü profesyonel düzeyde. Ayrıca Huawei Sunflower adlı yeni konumlandırma sistemiyle yer tespiti önceki modellere göre %35 daha isabetli yapılıyor.