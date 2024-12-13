Huawei yeni ürünlerini Dubai'de tanıttı! Katlanabilir telefon Mate X6 özellikleriyle dikkat çekti

Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X6, 239 gram ağırlığında ve katlandığında 9,85 mm, açık haliyle ise 4,6 mm kalınlığında. "Nebula kırmızısı" ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. 50 megapiksel ultra diyafram kamerası, 10 seviyeli fiziksel diyafram, 40 megapiksel ultra geniş açı ve 48 megapiksel telefoto mikro kamera özellikleriyle fotoğrafçılık konusunda üst düzey performans sergiliyor. Mate X6, EMUI 15 işletim sistemiyle çalışıyor.

AYARLANABİLİR DİYAFRAM KAMERASI

Telefon serisinin bir diğer yeniliği Huawei nova 13, 50 megapiksel ayarlanabilir diyafram kamerası ve OIS destekli optik yakınlaştırma özellikleriyle profesyonel fotoğrafçılığa olanak tanıyor. AI Best Expression özelliğiyle doğal ifadeler yakalamak kolaylaşıyor. "Loden yeşili" rengi ve dinamik kare desen tasarımı ile dikkat çeken seri, şık bir görünüme sahip.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAYIPSIZ SES İLETİMİ

Ses teknolojilerinde ise Huawei, FreeBuds Pro 4’ü tanıttı. Bu kulaklık, yüksek çözünürlüklü kayıpsız ses iletimi ve "dual-driver True Sound" sistemiyle zengin bir ses deneyimi sunuyor. 48 kHz/24-bit kayıpsız ses iletimi ve 100 desibele kadar dış ses engelleme kapasitesiyle kullanıcıların kesintisiz bir iletişim kurmalarını sağlıyor.

Ayrıca, Huawei FreeClip Rose Gold, yenilikçi tasarımı ve kişiselleştirilebilir özellikleriyle öne çıkıyor. Dinamik bas algoritması ve kafa hareketi kontrolleri gibi fonksiyonlar, kullanıcıların deneyimini daha da özelleştiriyor.