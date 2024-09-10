Huawei'den Apple'a kontra. iPhone 16′ya karşı Mate XT

Telefon için ön siparişler cumartesi günü başladı ve 20 Eylül’de mağazalarda satışa sunulması planlanıyor. Aynı gün, Apple’ın yeni iPhone 16 serisi Çin de dahil olmak üzere mağazalarda satışa sunulacak.

Pazartesi günü Amerika’da AppleiPhone 16 Pro Max’in 1.199 dolardan, iPhone 16′nın ise 799 dolardan başlayacağını duyurdu. Ön siparişlerin Cuma günü, mağaza satışlarının ise 20 Eylül’de başlaması planlanıyor.

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Şirket, Apple Intelligence AI özelliklerinin ilk setinin önümüzdeki ay ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacağını söyledi. iPhone 16 kullanıcılarının yanı sıra iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları da yeni işlevleri kullanabilecek.

Salı günkü sunuma göre Huawei’nin Mate XT’si ayrıca metin çevirisi ve bulut tabanlı içerik üretimi gibi yapay zeka özellikleriyle birlikte geliyor.

Huawei’nin yönetici direktörü ve tüketici iş grubu yönetim kurulu başkanı Richard Yu, “Bunun için beş yıldır çalışıyoruz” dedi.