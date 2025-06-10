Huawei’den mobil fotoğrafçılıkta Pura 80 Ultra devrimi

Huawei, mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlayan Pura 80 serisini 11 Haziran’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tencent News’e göre, serinin en iddialı modeli olan Pura 80 Ultra, Çin merkezli SmartSens işbirliğiyle geliştirilen 1 inçlik SC5A0CS sensörle donatıldı. 50 megapiksellik bu sensör, 110 dB dinamik aralık sunarak hem karanlık hem parlak alanlarda daha net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Huawei’nin resmi mağazasında ön sipariş sayısının 100 bini aşması, cihazlara olan yoğun ilgiyi şimdiden gözler önüne serdi. Seride Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ve Pura 80 Ultra olmak üzere dört farklı model bulunuyor. Pura 80 Ultra’nın en dikkat çekici özelliği ise, iki farklı telefoto lensi tek bir optik modülde birleştiren “değiştirilebilir telefoto lens” sistemi. Bu sistem, hareketli bir yansıtıcı sayesinde yer tasarrufu sağlarken kullanıcıya hem standart hem süper telefoto seçenekleri sunuyor.

Cihazda ayrıca RYYB ışık yakalama sensörü, fiziksel değişken diyafram ve çift katmanlı OLED ekran gibi yenilikler de yer alıyor. Pura 80 Ultra’nın Xiaomi 15 Ultra ve OPPO Find X8 Ultra gibi rakipleriyle rekabet etmesi bekleniyor. Fiyat bilgisi henüz açıklanmadı ancak modelin premium segmentte konumlanacağı öngörülüyor.