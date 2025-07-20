Huawei'den orta segment telefonlarda pil devrimi

Huawei, bu yıl amiral gemisi modellerinde gösterdiği pil performansını orta segmente taşımaya hazırlanıyor. Çin merkezli teknoloji platformu DigitalChatStation tarafından sızdırılan bilgilere göre, şirket 6480 mAh ile 6600 mAh arasında değişen kapasiteye sahip büyük bataryalı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Huawei’nin bu hamlesi, markanın enerji verimliliğine ve şarj teknolojilerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Huawei, kısa süre önce tanıttığı Pura 80 serisiyle pil ömrü konusunda çıtayı yükseltmişti. Şimdi ise benzer bir gelişmeyi orta segment kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Henüz model adı kesinleşmese de çevrim içi kullanıcılar bu cihazın Nova Flip 2 ya da yılın ikinci yarısında çıkması beklenen Nova 15 serisine ait olabileceğini düşünüyor.

DAHA İNCE, DAHA GÜÇLÜ: YENİ NESİL BATARYA TEKNOLOJİSİ

Yeni sızan bilgiler, Huawei’nin bu cihazda silikon içeriği daha yüksek olan yeni bir batarya teknolojisi kullandığını ortaya koyuyor. Bu sayede cihazın boyutları büyütülmeden batarya kapasitesi artırılmış olacak. Bu gelişme, özellikle batarya ömrü konusunda yüksek beklentisi olan kullanıcılar için sevindirici bir haber.

Ayrıca, cihazın 100W kablolu ve 80W kablosuz süper hızlı şarj desteği sunacağı da iddia ediliyor. Bu da demek oluyor ki, yalnızca büyük batarya kapasitesi değil, aynı zamanda hızlı şarj yeteneğiyle de rakiplerinin önüne geçebilir. Kullanıcı yorumlarına göre, bu güçteki bir telefon, birçok amiral gemisi Android modeliyle kıyaslandığında daha kısa sürede tam doluma ulaşabiliyor.

NOVA 15 SERİSİ NE ZAMAN TANITILACAK?

Huawei, yıl içinde iki farklı Nova serisi tanıtmayı planlıyor. Nova 14 serisi halihazırda piyasaya çıkmış durumda ve özellikle kamera ve yazılım tarafındaki iyileştirmelerle beğeni topladı. Şirketin sıradaki hamlesinin Nova 15 serisi olması bekleniyor. Tasarım bakımından sade ve modern bir çizgide olması beklenen bu seri, büyük ihtimalle 2025’in son çeyreğinde duyurulacak.

Öte yandan, katlanabilir yapısıyla öne çıkan Nova Flip 2 modeli de geliştirme aşamasında. Bu cihazın dış ekranı, genel görünümü ve donanımsal özellikleriyle selefinden çok daha iddialı olacağı söyleniyor. Huawei’nin hangi modele büyük bataryayı dahil edeceği henüz netlik kazanmasa da, her iki modelde de bu özelliğin yer alması sürpriz olmayacak.