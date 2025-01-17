'Hücre-6' operasyonu'nda 13 tutuklama

Kayseri'de, E.Ç.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Hücre-6 Operasyonu'nda 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarını işlediği belirlenen şüpheliler yakalandı.

YAPILAN ARAMALARDA BİRÇOK YASA DIŞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 kelepçe, 5 çek, 2 satış sözleşmesi, 17 dijital materyal, 427 gram uyuşturucu madde, 306 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme sonrasında, şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü serbest bırakıldı. Bu operasyon, Kayseri'de suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadelenin önemli bir aşamasını oluşturdu.