Hücre onaran besinler

KIRMIZI ERİK

Kırmızı erik, içindeki serbest radikalleri absorbe edebilme oranı en yüksek besindir. Bu özellik onu dejeneratif hastalıklar ve kanser gibi serbest radikal hasarına bağlı hastalıklarla mücadelede önemli bir noktaya taşır. Ara öğünlerde dört-beş kuru erik tüketmelisiniz.

TAM TAHILLAR

Tam tahıllı ürünler; kolon, karaciğer, göğüs kanseri, cilt hastalıkları, Alzheimer ve artrit savaşçısıdır. B vitamini ve posadan zengin tam tahıl kaynakları, sağlıklı ve dengeli beslenmenin olmazsa olmazlarıdır. Bunlar, vücudun savunma sistemini güçlendirir.

HAVUÇ

Havuç ve turuncu renkli meyve-sebzeler; betakaroten bakımından zengindir. Betakaroten, özellikle kanser hücreleriyle savaşta etkin rol oynuyor ve artrit oluşumunu yüzde 70’lere varan oranda engelliyor. Bu özelliği, havucu sofralarımızın baştacı ediyor.

BÖĞÜRTLEN

Meyvenin içeriğindeki antosiyanidin ve elastin; vücudu kanser hücrelerinin oluşumuna karşı korurken, mevcut enfeksiyon durumlarında bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor.

BROKOLİ

Karnabahar, lahana ve Brüksel lahanasının da aynı grupta bulunduğu turpgiller; indol ve betakaroten içeriyor. Bu iki flavonoid, bu sebzeleri özellikle birer akciğer, rahim, meme kanseri savaşçısı haline getirirken; kalp ve göz sağlığı için de faydalı.

DOMATES

Domatesin içeriğindeki likopin; prostat, akciğer, kolon ve göğüs kanserinin tedavisinde de etkili. Domatesin içeriğinde bağışıklık sistemini güçlendiren glutatyon da bulunuyor.

KIRMIZI ÜZÜM

Kırmızı üzümün içeriğindeki resveratrol ve quarcetin, serbest radikalleri uzaklaştırarak damarların sertleşme ve tıkanmasını engelleyen en güçlü antioksidanlardan biridir.

YEŞİL ÇAY

Tanin flavonoidi, yeşil çaya bağımlılık yapan kekremsi aromasını verirken sizleri de kalp krizi, damar sertliği ve birçok kanser çeşidine karşı koruyor. Ayrıca metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

ISPANAK

Ispanak özellikle katarakt ve yaşa bağlı göz dokularında meydana gelen hasara karşı en güçlü savaşçılardan biri. Hem kalpdamar hastalıkları, hem de birçok kanser türüyle ilgili yapılan araştırmalar; ıspanağın faydalarını gözler önüne seriyor.

SARIMSAK

Sarımsak ve soğan dilimleri sülfürlü bileşikler içerir. Bu mucizevi bileşikler; çiğneme, ezme yoluyla ortaya çıkarak hem birçok kanser çeşidine ve enfeksiyona karşı koruyor, hem de kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.