Gıda bilimcileri ve hematoloji uzmanları, uzun zamandır B9 vitamini olarak bilinen folatın, vücudun demir seviyelerini destekleme ve kan oluşturma kapasitesini zirveye taşıma özelliğini doğruladı. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller ve karaciğer gibi doğal besinlerde yoğun olarak bulunan folatın, sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

KIRMIZI KAN HÜCRELERİNİN SENTEZİNDE KRİTİK EŞİT

Uluslararası saygın bilim dergilerinde yayınlanan çok sayıda araştırma, folatın hücre bölünmesi ve DNA sentezi için elzem olduğunu ortaya koydu.

Kırmızı kan hücrelerinin olgunlaşması ve doğru şekilde işlemesi için folata olan ihtiyaç kritik düzeydeydi. Eksikliği durumunda "megaloblastik anemi" denilen bir tür kansızlığın geliştiği gözlemlendi. Bu durum, vücuda oksijen taşıyan kan hücrelerinin anormal büyüklükte ve işlevsiz olmasına yol açıyordu.

UZMAN GÖRÜŞÜ: ANEMİYİ MASKELEYEBİLİR, ANCAK TEMELDE GÜÇ VERİR

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Beslenme Biyokimyası uzmanı Dr. Eleanor Vance, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Folat (folik asidin doğal formu), vücudun oksijen taşıma kapasitesini doğrudan etkileyen bir bileşendir. B12 vitamini ile birlikte çalışarak kırmızı kan hücrelerinin sağlıklı bir şekilde oluşumunu destekler. Özellikle demir eksikliği anemisi vakalarında folat alımının artırılması, genel kan tablosunun düzelmesinde önemli bir etken oldu" ifadesini kullandı.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINDA GİZLİ KAHRAMAN

Folatın faydaları yalnızca kan sistemiyle sınırlı kalmadı. Johns Hopkins Hastanesi Kardiyoloji Departmanı'ndan Prof. Dr. Mark Johnson, yüksek homosistein seviyelerinin kalp ve damar hastalıkları riskini yükselttiğine dikkat çekti.

Prof. Johnson, "Folat, zararlı bir amino asit olan homosisteinin vücutta parçalanmasında anahtar rol oynar. Düzenli folat alımı, bu seviyeleri düşürerek damar sertliği ve dolayısıyla kalp krizi, bunama ve felç riskini azaltma potansiyeli gösterdi" şeklinde konuştu. Bu bulgular, folatın kardiyovasküler koruyucu etkilerini bilimsel olarak destekledi.

GEBE KALMAYI PLANLAYANLAR İÇİN ZORUNLULUK

Özellikle gebelik planlayan ve hamileliğin ilk aylarında olan kadınlar için folatın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verileri, folat takviyesinin nöral tüp defektleri (bebeğin beyin ve omuriliğinde oluşabilecek ciddi gelişimsel sorunlar) riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Uzmanlar, kan oluşumundan sinir sistemi sağlığına kadar geniş bir yelpazede hayati görevler üstlenen folatın, günlük beslenme düzeninde yeterli miktarda bulunmasının sağlık üzerindeki olumlu etkisini kesin olarak belirledi.

Doğal folat kaynaklarına yönelmenin, vücudu demir ve kan oluşumu konusunda üst düzeyde desteklediği açıklandı.