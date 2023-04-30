Hücre yeniliyor zihni açıyor

Editör: Ali Öncü

Bir ton buğdaydan ancak bir kilogram Ruşeym, elde edilebiliyor. Buğdayın özünden elde edilen bir toz.

Zengin protein ve E vitamini deposu olan Buğday özü Ruşeym oldukça faydalı. Peki yararları neler, nelere iyi gelir. İşte yanıtı:

Tanenin filizlendiği yer olan Ruşeym, buğday öğütülürken, özel bir işlemle elde ediliyor. Bu mucizevi besin, protein ve E vitamini deposu.

Yrd.Doç. M.Sertaç Özer, “Buğdaya kıyasla protein içeriği yaklaşık 2 buçuk kat daha yüksek. Yağ içeriği oldukça yüksek ve bu yağ içeriğinden birlikte yağ asidi dengesi ve E vitamini, tokoferol içeriği son derece yüksek.” diye konuştu.

Hücre yenilenmesini hızlandırdığını, antioksidan özelliği nedeniyle bu anlamda son derece faydalı olduğunu söyleyen Özer, "Bağırsak hareketlerini hızlandıracaktır, zihinsel gelişime iyi gelecektir, kalp damar hastalıklarında da koruyucu anlamda etkin” dedi ve sözlerine şunları ekledi:

“Tadı güzel olan Ruşeym, 1 kaşık yoğurt içinde, sütün içinde, kahvaltılık gevrekler yerine farklı şekillerde tüketilebiliyor. Ruşeymi, tüketmemesi gerekenler de var. 1 yaş altındaki çocuklarda, özel beslenme gerektiren, lif tüketmemesi veya sınırlı tüketmesi gereken insanlarda ve çölyak benzeri gulüten tüketemeyecek hasta gruplarında kullanılmaması gerekiyor”