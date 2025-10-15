Uzmanlar, bu ikilinin antioksidan ve mineral zenginliğine işaret etti, karışımın düşük kolesterol seviyeleri ve kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini ifade etti.

Susamdan elde edilen tahin ile farklı meyvelerin (özellikle üzüm, keçiboynuzu) özünden hazırlanan pekmezin birlikte tüketilmesiyle sağlanan sağlık faydaları, dünya çapında yürütülen bilimsel araştırmalarla doğrulandı.

Yabancı uzmanlar, geleneksel bir beslenme alışkanlığı olan bu karışımın, modern diyetlerde önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekti.

BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA FAYDALARI

Yapılan bilimsel çalışmalar, tahin ve pekmez kombinasyonunun besin değerlerinin tek başına tüketilen bileşenlere göre daha güçlü bir sinerji oluşturduğunu gösterdi.

Gıda Bilimi Uzmanı Dr. Maria Sanchez, tahinin yüksek protein, sağlıklı yağ (özellikle tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri) ve kalsiyum içeriğiyle, pekmezin ise yoğun demir, potasyum ve doğal şeker içeriğiyle birleştiğinde ortaya çıkan dengeyi "mükemmel bir besin takviyesi" olarak nitelendirdi.

Dr. Sanchez, araştırmalarda tahindeki lignanlar (sesamin ve sesamolin gibi antioksidan bileşikler) ile pekmezdeki minerallerin etkileşiminin incelendiğini belirtti ve bu bileşiklerin kalp ve damar sağlığına katkılarını öne sürdü. Araştırmalar, tahinin içeriğindeki sağlıklı yağların kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğunu ifade etti.



KIŞ AYLARININ KALKANI: BAĞIŞIKLIK VE ENERJİ

Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen bu karışımın, bağışıklık sistemini desteklediği de uzman görüşleriyle doğrulandı.

ABD'deki Beslenme ve Halk Sağlığı Enstitüsü'nden Prof. David Miller, tahin-pekmez karışımının yüksek oranda B vitaminleri, demir, çinko ve selenyum içerdiğini vurguladı.

Prof. Miller, "Bu bileşenler, vücudun hastalıklara karşı direncini artırmada ve kronik yorgunluğun hafifletilmesinde kritik rol oynadı. Pekmezdeki demirin yüksek biyoyararlanımı, tahindeki faydalı yağlarla birleştiğinde kansızlık (anemi) sorunu yaşayanlar için doğal ve etkili bir çözüm sundu" dedi.



SİNDİRİM SİSTEMİ VE KEMİKLERE DESTEK

Tahinin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekleyici rolü olduğu da bildirildi. Ayrıca, tahin yüksek miktarda kalsiyum ve fosfor barındırdığı için, özellikle çocukların kemik gelişimi ve yetişkinlerde kemik yoğunluğunun korunmasında önemli faydalar sağladığı belirtildi.

İngiliz Beslenme Derneği'nden (British Nutrition Foundation) Dr. Jane Thompson, "Tahin-pekmez karışımı, geleneksel olarak sadece bir tatlı değil, aynı zamanda temel besin öğelerini dengeli bir şekilde sunan fonksiyonel bir gıda olarak görüldü," şeklinde konuştu.

Uzmanlar, tüm bu faydalarına rağmen, yüksek kalori ve şeker içeriği nedeniyle tahin-pekmez tüketiminde porsiyon kontrolünün önemini de hatırlattı. Tüketicilerin, faydalardan yararlanırken aşırıya kaçmamaları konusunda uyarı yapıldı.