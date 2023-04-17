Hücresindeki mahkumu yüzlercesi saldırıp öldürdü. Otopsi raporu şok etti

Atlanta'da bir hapishanede tutuklu olan siyah bir ABD vatandaşı olan Thompson'ın hücresinde böcekler tarafından yenilerek yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

Hücresindeki mahkumu yüzlercesi saldırıp öldürdü. Otopsi raporu şok etti

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde bulunan Fulton County Hapishanesi'nde tutuklu bulunan siyah bir ABD vatandaşı, hücresinde ölü bulundu.

Hapishane kayıtlarına göre, Lashawn Thompson'un üç ay boyunca bulunduğu hücre o kadar kirliydi ki, hapishane görevlileri, tehlikeli maddelerden korunmak için güvenlik elbisesi giyerek içeri giriyordu.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Thompson'un ölüm nedeni otopside belirlenemedi, ancak raporda, kendisinin vücudunun 'oldukça ciddi' bir şekilde küçük böcek istilasına uğradığı kaydedildi.

Raporda, Thompson'un yüzünde, ellerinde ve ayaklarında böcek ısırığından kaynaklı yaralar ve kabarcıklar tespit edildiği ifade edildi.

"ÖLÜME TERK ETTİLER"

Thompson'un ailesinin avukatı Michael Harper ise, yaptığı basın açıklamasında, yaşamını yitiren mahkumun böcekler ve tahta kuruları tarafından "Canlı canlı yenildiği" için öldüğünün açık olduğunu söyledi ve hapishanenin kapatılması yönünde soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Harper, "Bu kişiyi hücreye tıktılar ve ölüme terk ettiler. Tam olarak böyle oldu" ifadelerini kullandı.

Harper, Thompson'un ailesinin, ölümün incelenmesi için doktorlarla birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.
Thompson'un erkek kardeşi Brad McCrae de, raporda aktarılanların ardından ailesinin sarsıldığını dile getirerek, "Çok acı verici. Fotoğraflar gerçekten korkunç, onlara bakmak çok zor" dedi.

Hapishanenin sözcüsü ise, Thompson'un ölümüne ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirterek, Harper'in hapishanenin yerinin değişmesi çağrısını ele alacaklarını kaydetti. Sözcü, "Mevcut tesiste hızlıca kötüleşen koşullar burayı hijyenli hale getirme hedefini de zorlaştırıyor" diye konuştu.

SUÇU DARP ETMEK

Mahkeme kayıtlarına göre, Thompson, "Kötü davranış ve darp etme" suçlamasıyla tutuklu bulunuyordu.

Hapishane yetkililerinin, Thompson'un akıl sağlığındaki sorunlar nedeniyle hapishanenin psikiyatri bölümüne sevk ettiği aktarıldı.

Thompson'un kardeşi McCrae, fotoğrafların ABD'nin ırkçı geçmişini hatırlattığını vurguladı. McCrae, "Aklıma ilk gelen, Emmett Till'in fotoğraflarına bakmak oldu" diyerek 14 yaşındaki siyah çocuğun 1955'te Mississippi'de işkence edilerek öldürülmesini hatırlattı.

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