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HÜDA PAR AKP listelerinden seçime girecek

HÜDA Par, AKP listelerinden seçime gireceklerini açıkladı. Ayrıca HÜDA PAR Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleyecek.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:17
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HÜDA PAR AKP listelerinden seçime girecek

HÜDA PAR AKP listelerinden seçime girecek
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 14 Mayıs’taki parlamento seçimlerine AKP listelerinden katılacaklarını söyledi.

Seçimler öncesi cumhur ittifakını genişletmek isteyen AKP’nin görüştüğü partiler arasında ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün uzantısı niteliğindeki HÜDA-PAR da vardı.

HÜDA-PAR cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini daha önce duyurmuştu.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, bugün basın toplantısı düzenleyerek, cumhur ittifakını ‘dışardan’ destekleyeceklerini, milletvekilliği seçimlerineyse AKP listelerinden gireceklerini duyurdu.

 

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