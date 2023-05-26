HÜDA PAR: Andımızı bu iktidar sayesinde kaldırdık. Yemin metni değiştirilmeli

Editör: İsa KARAARSLAN

AKP listelerinden Batman milletvekili seçilen HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı milletvekili yemininin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Andımızın kaldırılması örneğini veren Ramanlı, “Andımızı bu iktidar sayesinde kaldırdık” dedi. Bu sözleri büyük tepki çeken Ramanlı, “herkes kurallara uymak zorunda biz de uyacağız” demek zorunda kaldı.

“YILLARCA BİR İDEOLOJİ ÜZERİNE SABAHIN KÖRÜNDE ANDIMIZ OKUTULDU”

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir etkinliğe katılan Ramanlı şu ifadeleri kullandı:

O yemin metni doğru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerinde varlığını armağan etmek üzerine, bir metin okutuldu her sabahın köründe. Nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü. Biz parti programımıza da yazdık. Yemin metni değiştirilmelidir. Biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz. Hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir. Ben CHP'li değilim CHP'nin altı oku üzerinde ben niye yemin ediyorum. Biz diyoruz ki bütün ideolojilerden insanlar sıyrılsın.

Rahmanlı gelen tepkiler üzerine geri adım attı ve “Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes kurallara uymak zorunda, biz de uyuyacağız. Kimse boşuna algı peşinde koşmasın, buradan kimseye ekmek çıkmaz” dedi.

YEMİN METNİNDE NE YAZIYOR

HÜDA PAR’ın karşı çıktığı yeminde bağımsızlık ve bölünmez bütünlük vurgusu yapılıyor, kayıtsız şartsız millet egemenliğini koruma sözü veriliyor. Metinde, “Hukukun üstünlüğüne demokratik ve laik Cumhuriyeti ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine anlaşırım” deniliyor.

“HER TÜRLÜ MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALMIŞ BİR PARTİYİZ”

HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, BBN TÜRK'te Nisanur Çaydan‘ın sunduğu "Son Durum" programının canlı yayın konuğu olduğunda ise “Biz Kürt milliyetçisi bir parti değiliz. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz. Biz Müslümanız, biz hiç kimsenin kavminin bir başka kavmin üzerinde olmasını kabul etmiyoruz. Bize göre Müslüman kardeştir, bütün insanlar eşittir” demişti.