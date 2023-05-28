HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu pusulayı düşürünce oyu belli oldu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oyunu kullandı. Sabah saatlerinde parti yöneticileriyle birlikte okula gelen Yapıcıoğlu, vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1250 nolu sandıkta kullandı.

Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra sandık başında pusulasını kontrol etmek istedi. Bu sırada zarfı ve pusulayı elinden düşüren Yapıcıoğlu'nun hangi adaya oy verdiği görüldü.

Yapıcıoğlu'nun tercihinin ittifak anlaşması yaptığı Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan olduğu göründü.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “14 Mayıs'ta sandık başına gittik seçimler tamamlandı ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda hiç bir aday yüzde 50'yi aşamadığı için seçim ilk defa ikinci tura kaldı. Hayırlı olsun dilerim kazasız belasız, kavgasız ve gürültüsüz bir şekilde seçimler sonuçlanır milletimizin iradesi en sağlıklı şekilde tam anlamıyla sandığa yansır ve inşallah sandığa yansıyan irade neyse olduğu gibi ortaya çıkar. Sonuç ne olursa olsun sandıktan çıkan her iki tarafa da hayırlı olsun. Milletimizin engin sağduyusu ile memleketimiz için en hayırlı olanı takdir edecektir” ifadelerini kullandı.