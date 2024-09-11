HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Anayasa’nın ilk 4 maddesini hedef aldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyen HÜDA-PAR skandallara devam ediyor.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gürkan Hacır'la tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk oldu.

tv100'de konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesini istedi.

İŞTE SKANDAL SÖZLER...

Yapıcıoğlu, "Anayasada değiştirilemez maddelerin olması hukuk teknik açısından da felsefi olarak da doğru değil. Gelecek nesillerin iradesine ipotek koyma yetkisini kim verdi bize. Ben bu hakkı kendimde görmüyorum." sözlerini kullandı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın köyünde HÜDA PAR üyesi bulunmadığını açıkladı.

Yapıcıoğlu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra bir dere kenarında çuval içinde, üzerine taşlar konmuş olarak cesedi bulunan Narin Güran’ın ölümüne dair ortaya atılan "HÜDA PAR'lı" iddialarını kesin bir dille reddetti.

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Bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, bu söylentilerin kaynağının İsrail merkezli bir haber sitesi olduğunu belirtti.

Ayrıca, söz konusu köyde HÜDA PAR üyesi bulunmadığını ifade ederek, partisiyle ilgili herhangi bir bağın söz konusu olmadığını söyledi.