HÜDA PAR haddini aştı: Atatürk'ü Koruma Kanunu kaldırılsın! Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den tepkiler peş peşe geldi

HÜDA PAR’ın, Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun kaldırılması yönündeki talebi gündem oldu.

Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun kaldırılmasını isteyen Hür Dava Partisi, söz konusu kanunun mağduriyete yol açtığına dair bir gerekçe belirterek kaldırılmasını talep etti.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir 'Bu kanunun uygulanmasında eleştiri ile hakaret arasındaki ayrım gözetilmeden bireylerin yargılanması ve cezalandırılması mağduriyetlere yol açmaktadır' şeklinde açıklama yaptı.

HÜDA PAR'dan gelen bu açıklamaya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi.

Atatürk’ün yolundan gittiğini her seferinde belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HÜDA-PAR'ın bu isteğini sert bir şekilde eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

'Doğru, İstiklal Harbimizi gerçekleştirerek ve Türkiye Cumhuriyetini kurarak, Şeyh Sait ve Seyit Rıza gibi emperyalizmin uşaklarını asarak, 1000 senedir devam eden Haçlı Seferlerinin sonuncusunu Akdeniz’e dökerek bir çok şerefsizi ağır şekilde mağdur ettik, etmeye devam edeceğiz.' Şeklinde bir açıklamada bulundu.

Doğru, İstiklal Harbimizi gerçekleştirerek ve Türkiye Cumhuriyetini kurarak, Şeyh Sait ve Seyit Rıza gibi emperyalizmin uşaklarını asarak, 1000 senedir devam eden Haçlı Seferlerinin sonuncusunu Akdeniz’e dökerek bir çok şerefsizi ağır şekilde mağdur ettik, etmeye devam edeceğiz.… https://t.co/SYZTMfRVE4 — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 12, 2024

BİR TEPKİDE MUHARREM İNCE'DEN

HÜDAPAR'a bir tepkide Muharrem İnce'den geldi.

X hesabından paylaşım yapan İnce şu ifadeleri kullandı:

Atatürk Koruma Kanunu, Atatürk’ü korumak için getirilmedi dangalak! Atatürk’e saldırmayı aklından geçirenleri, Atatürk sevdalılarından korumak için getirildi. Kaldırılırsa belanı bulursun.

Atatürk Koruma Kanunu, Atatürk’ü korumak için getirilmedi dangalak! Atatürk’e saldırmayı aklından geçirenleri, Atatürk sevdalılarından korumak için getirildi. Kaldırılırsa belanı bulursun. — Muharrem İNCE (@vekilince) December 13, 2024

ATATÜRK’Ü KORUMA KANUNU NEDİR

Kemal Pilavoğlu’nun lideri olduğu Ticani tarikatının Atatürk’ün heykel ve büstlerine karşı saldırıda bulunmasına üzerine Demokrat Parti tarafından çıkarılan Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun veya 5816 sayılı kanunun kamuoyunda anıldığı ismiyle Atatürk'ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951'de kabul edildi. Kanunun konusu ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yapılan suçlar.

ATATÜRK’Ü KORUMA KANUNU MADDELERİ

1) Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

2) Birinci maddede yazılı suçlar, iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hüküm olunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

3) Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

4) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

5) Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür.