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  • Barzani'nin partisinden HÜDA PAR'a ziyaret. Önce paylaştılar sonra apar topar sildiler

Barzani'nin partisinden HÜDA PAR'a ziyaret. Önce paylaştılar sonra apar topar sildiler

Barzani'nin partisinden HÜDA PAR'a "başarı ve tebrik" ziyareti yapıldı. HÜDA PAR'ın Twitter hesabından görüşmeye duyuran tweetler ise kısa süre sonra silindi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 20:55
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HÜDA PAR'a Barzani'nin partisinden ziyaret

Barzani'nin partisinden HÜDA PAR'a ziyaret. Önce paylaştılar sonra apar topar sildiler
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AKP ile ittifak pazarlığı yapan ve Hizbullah'a terör örgütü demeyen HÜDA PAR’ı, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Neçirvan Barzani’nin danışmanı Dara Bilek ziyaret etti.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı ve beraberindeki polisleri katleden HÜDA PAR’ı Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Neçirvan Barzani’nin danışmanı Dara Bilek ve Kürd Demokrat Partisi Başkanı Raşit Akıncı ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIP SİLDİLER

HÜDA PAR, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

14 Mayıs’taki seçimler için 'tebrik' aldıklarını belirten partinin paylaşımları şöyle:

“Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Yılmaz, GİK Üyemiz Vedat Turgut ve Diyarbakır İl Başkanımız Faruk Dinç, Partimizi ziyaret eden; Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin danışmanı Dara Bilek ve Kürd Demokrat Partisi Başkanı Raşit Akıncı’yı kabul etti. Ziyarette; HÜDA PAR’ın siyasi duruşu ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı. Partimizin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçimlere katılması nedeniyle tebrik ve başarı dileklerini ilettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı partimiz adına teşekkür ederiz.”

Söz konusu paylaşımın, kısa bir süre sonra silindiği görüldü.

ERDOĞAN'A DESTEKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.

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