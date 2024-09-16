HÜDA PAR'a bir tepki de eski ortağı AKP'den geldi. 'İlk 4 maddeyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ömer Çelik’e HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, yeni anayasa çalışmalarında Anayasa'nın 4'üncü maddesinin değiştirilmesi yönündeki konuşması soruldu.

Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışma olmayacağını belirten Çelik, “Bu konudaki değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir. Daha önce de ben bu konuda açıklamalarımı ifade ettim. Burada daha önce de belli gündemler olduğunda sorulmuştu. Evet sivil bir anayasa istiyoruz. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak, Türkiye yüzyılına taşıyacak bir anayasa istiyoruz. Darbe anayasasından kurtulmak ve milli iradeyi burada esası teşkil eden yapı haline getirecek bir anayasa istiyoruz ama herhangi bir şekilde Anayasa'nın ilk 4 maddesindeki temel prensiplerle ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı bir canlı yayında, ''Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır" ifadelerini kullanmıştı. Yapıcıoğlu’nun sarf ettiği bu sözler büyük tepki toplamıştı.