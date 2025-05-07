HÜDA PAR’dan LGBT sorusu

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen çalışmalara dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Dinç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 senesini Aile Yılı ilan ettiği konuşmasında küresel şer odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarından bahsetmiş ve LGBT meselesinin bugün ailenin varlığına yönelik en ciddi tehditlerin başında geldiğini belirtmiştir. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla Bakanlığınız koordinesinde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" hazırlanarak stratejik hedefler belirlenmiş ve yapılacak faaliyetler planlanmıştır. Bu kapsamda demografik değişim sürecinde ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla; aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesi, ana hedeflerden biri olarak belirlenmiş ve bu hedefin gerçekleşmesi için yapılacak faaliyetler belirlenmiştir. Planlanan faaliyetlerden biri de küresel cinsiyetsizleştirme projeleri ile mücadele konusunda standartları ortaya koyan bir strateji belgesinin hazırlanmasıdır. Vizyon belgesi ve eylem planında Bakanlığınızın sorumlu kurum olarak gösterildiği söz konusu faaliyette tüm Bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları da ilgili kurum/kuruluşlar olarak belirtilmiştir."

"LGBT MESELESİ İLE İLGİLİ NELER YAPILMIŞTIR VEYA YAPILACAKTIR"

Dinç, Bakan Özdemir Göktaş’a şu soruları yöneltti:

"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde küresel cinsiyetsizleştirme projeleri ile mücadele konusunda standartları ortaya koyan strateji belgesi hazırlanmış mıdır? Bununla ilgili çalışmalar hangi aşamadadır? Söz konusu vizyon belgesi ve eylem planı da dikkate alınarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ailenin varlığına yönelik ciddi tehdit olarak görülen LGBT meselesi ile ilgili neler yapılmıştır veya yapılacaktır?"