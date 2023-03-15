HÜDA PAR Diyanet'in gizli tarikatlar raporundan çıktı. Hedefleri laik cumhuriyeti yıkmak

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı olduğu bilinen HÜDA PAR, 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı aldı.

AKP ve HÜDA PAR arasında da görüşmeler yapıldı. Hizbullah ve HÜDA PAR’ın ise Diyanet’in hazırladığı ve gizli tarikatlar raporu olarak bilinen “Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler” raporunda yer aldığı ortaya çıktı.

“Mustazaflar Hareketi (Hizbullah)” başlığında yer alan bilgilere göre Hüseyin Velioğlu’nun kurucusu olduğu örgüt, 1991- 2001 arasında şiddete başvurarak illegal kimliğe büründü. Örgütün Beykoz Operasyonu sonucu dağıldığı ancak 2004’te Mustazaflarla Dayanışma Derneği’nin kurulmasıyla toplandığı belirtildi.

Örgütün, devleti “Tağuti” (hak yoldan saptıran) ve “darülharp” (İslamlaştırılması gereken savaş alanı) kabul ettiği, derneğin ise 2012’de Hizbullah’ın devamı olduğu gerekçesiyle kapatıldığı kaydedildi. Derneğin kapatılmasının ardından “Propaganda imkânının daha iyi olduğu” gerekçesiyle HÜDA PAR’ın kurulduğu aktarıldı.

“Gayri İslami, laik, Kemalist zulüm rejimine karşı mücadeleyi varlık nedeni gördüğü” vurgulanan örgütün “Ümmetçi fikirleri olduğu, Kürtçenin resmi dil olmasını savunduğu, İslam’ın hâkim olmadığı tüm rejim ve yönetimleri gayri İslami kabul ettiği, yüze ulaşan sayıda dernekleri bulunduğu” kaydedildi.

LAİKLİĞİ HEDEF ALDILAR

Örgüt için “Tarihinde yaşananlardan dolayı kimilerine göre tekrar şiddete başvurma potansiyeline sahiptir. Yoğun bir şehitlik vurgusu üzerinden kendi bağlılarını aksiyoner hale getirmekte ve onların harekete bağlılıklarını bu şekilde diri tutmaktadır. İran’la ilişkisi hangi nitelikte bilinmiyor” denildi.

Örgüt, son olarak 15-16 Ekim’de Diyarbakır’da düzenlenen “7. Alimler Buluşması”yla gündeme geldi. Afganistan’daki Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, toplantıda, “Kürdistan’ı tanıyoruz” dedi.

Dünya âlimler Birliği Erbil Temsilcisi Ahmed Abdulvahap Pencwini ise “Laikliğin yapmaya çalıştığı en önemli şey Kürtleri akideden koparmak, tevhide dair ilişkilerini kesmek ve onları bir şekilde kendi medeniyetin yabancısı hale getirmektir. Haçlıların, Siyonizmin var ettiği en zararlı şeylerden bir tanesi de laikliktir” diye konuştu. Toplantının sonuç bildirgesinde ise “medreselerin yeniden yapılanması, Taliban yönetiminin tanınması” çağrısı yapıldı.