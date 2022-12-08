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HÜDA-PAR Genel Başkanından skandal çocuk istismarı yorumu: Neye göre kime göre çocuk

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hiranur Vakfı'ndaki 6 yaşındaki çocuğun 'evlendirilmesi' ile gündeme gelen 'cemaatlerin çocukları küçük yaşta evlendirmesi' istismarına ilişkin olarak, "Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, kime göre çocuk?" dedi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 20:50
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HÜDA-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan çocuk istismarı yorumu: Neye göre, kime göre çocuk; hazırsa erken yaşta evlenebilir

HÜDA-PAR Genel Başkanından skandal çocuk istismarı yorumu: Neye göre kime göre çocuk
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 Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "çocuk evlilikleri"ni savundu.

Youtube kanalı 3S Medya yayınında "Bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi konusunda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, kime göre çocuk? Şimdi bazıları 20 yaşındadır ama hâlâ çocuktur, bazıları 15 yaşındadır ama olgundur" dedi.

"Ben hukukçuyum, hukuk fakültesinde okuduğum dönemde kız çocuklarının 15, erkek çocuklarının 16 yaşında evlenmelerine kanunen imkan vardı. Anne-babalarının rızası varsa evlenebiliyorlardı" diyen Yapıcıoğlu, "Bence eğer kişi psikolojik ve biyolojik olarak kendisini evliliğe hazır hissediyorsa, ebeveyni de bunu uygun görüyorsa bence daha erken yaşlarda evlenebilmeliler. Şu anda genç yaşta evlendikleri için cezaevinde olan çok sayıda insan var ve bu aileler parçalanmış, çok mağdur olmuş durumdalar. Bu çok ciddi bir yara. Avrupa'nın bastırmasıyla çocuk yaşta evlilik olmaz diye. Evet çocuk yaşta evlilik olmasın ama herkes aynı yaşta çocukluktan kurtulmuyor. Bunu da bilmemiz lazım, bizim toplumumuzun gerçeklerini de bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı. 

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okur
8.12.2022 21:19
şimdi çok merak ettim küçük yaşta çocuğu yoktur bu adamın saçıbaşı ağarmış,acaba torunu falan varmıdır..  
 
CNR GNLLN
8.12.2022 21:15
adamların ölçüsü belli. cinsel istek duydukları her yaş bunlara helal. bunlar din anlayışında kadın herşeyin ölçüsü. kadın olmasa din beğenmez bunlar. dünya kadın ahirette kadın.  
 
Ecevit Atik
8.12.2022 21:13
Bu şahıs bu konuşmasıyla ABD de 15 yıl hapis cezasını gözü kapalı alır bizim ülkede bol bol oy alır.Umudumu kaybetmek uzereyim sapıklık nasıl mesrulastirilabilir.Buyrun okuyun  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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