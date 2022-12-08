HÜDA-PAR Genel Başkanından skandal çocuk istismarı yorumu: Neye göre kime göre çocuk

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "çocuk evlilikleri"ni savundu.

Youtube kanalı 3S Medya yayınında "Bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi konusunda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, kime göre çocuk? Şimdi bazıları 20 yaşındadır ama hâlâ çocuktur, bazıları 15 yaşındadır ama olgundur" dedi.

"Ben hukukçuyum, hukuk fakültesinde okuduğum dönemde kız çocuklarının 15, erkek çocuklarının 16 yaşında evlenmelerine kanunen imkan vardı. Anne-babalarının rızası varsa evlenebiliyorlardı" diyen Yapıcıoğlu, "Bence eğer kişi psikolojik ve biyolojik olarak kendisini evliliğe hazır hissediyorsa, ebeveyni de bunu uygun görüyorsa bence daha erken yaşlarda evlenebilmeliler. Şu anda genç yaşta evlendikleri için cezaevinde olan çok sayıda insan var ve bu aileler parçalanmış, çok mağdur olmuş durumdalar. Bu çok ciddi bir yara. Avrupa'nın bastırmasıyla çocuk yaşta evlilik olmaz diye. Evet çocuk yaşta evlilik olmasın ama herkes aynı yaşta çocukluktan kurtulmuyor. Bunu da bilmemiz lazım, bizim toplumumuzun gerçeklerini de bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.