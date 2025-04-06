Hudson-Smith'ten 100 bin dolarlık zafer

Jamaika’nın Kingston kentinde düzenlenen ilk Grand Slam Track organizasyonu, atletizm dünyasında yeni bir dönemi başlattı. Dört hafta sonuna yayılan bu yenilikçi yarış serisinin açılış etabında İngiliz sprinter Matthew Hudson-Smith sahneye çıktı. 30 yaşındaki sporcu, 200 metredeki galibiyeti ve 400 metredeki ikinciliğiyle toplam puanlamada zirvede yer alarak 100 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu.

Wolverhampton doğumlu Hudson-Smith, 200 metre yarışını 20.77 saniyelik derecesiyle kazanırken, Trinidad ve Tobagolu Jereem Richards ikinci, ev sahibi Jamaikalı Deandre Watkin ise üçüncü oldu. Yarış sonrası açıklama yapan Hudson-Smith, “İlk Grand Slam şampiyonluğunu kazandığım için çok mutluyum. Kariyerimin sonuna yaklaşıyorum ve artık birikim zamanı” sözleriyle duygularını paylaştı.

MİCHAEL JOHNSON'DAN ATLETİZME YENİ SOLUK

Grand Slam Track, dört kez olimpiyat şampiyonu olan Amerikalı efsane Michael Johnson tarafından hayata geçirildi. Konsept, her yarışmacının iki farklı disiplinde yarışarak puan toplamasını esas alıyor. Hudson-Smith, bu yeni sistemde para ödülünü kazanan ilk sporcu oldu.

Organizasyonun kalan üç etabı ABD'de düzenlenecek. Hem atletler hem de izleyiciler için alışılmışın dışında bir deneyim sunmayı hedefleyen bu sistem, sporculara önemli maddi kazanımlar da vadediyor.

GABBY THOMAS DA ZİRVEDE

Kadınlar kategorisinde ise ABD’li olimpiyat şampiyonu Gabby Thomas öne çıktı. 200 metrede birinci olan Thomas, 400 metrede ise ikinciliği elde ederek kadınlar genel sıralamasında liderliğe yükseldi ve 100 bin dolarlık ödülü kazandı.

Yarışın ardından yaşadığı yorgunluğa dikkat çeken Thomas, “Hayatımda hiç bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Finişe doğru bağırdıklarını duydum: ‘100 bin dolar ödül var’ diye. Bu beni gerçekten motive etti” ifadelerini kullandı.

BEDNAREK VE WELTEJİ’DEN ÇİFTE BAŞARI

ABD’li Kenny Bednarek, 100 metredeki galibiyetini 200 metrede de tekrarlayarak ikili zaferin keyfini yaşadı. Etiyopyalı Diribe Welteji ise kadınlar kısa mesafe grubunda zirveye çıktı. Welteji, 800 metrede ikinci olduktan sonra 1500 metredeki galibiyetiyle ödüle ulaşan sporcular arasında yer aldı.

1500 METREDE SÜRPRİZ SONUÇLAR

Erkekler 1500 metre yarışında ise büyük bir sürpriz yaşandı. Kenyalı Emmanuel Wanyonyi, favorileri geride bırakarak yarışın galibi oldu. ABD’li Yared Nuguse ikinci olurken, olimpiyat şampiyonu Cole Hocker ise üçüncü sırada kaldı. Büyük beklentiyle yarışan İngiliz dünya şampiyonu Josh Kerr, beşincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Grand Slam Track organizasyonunun bu ilk etabı, spora farklı bir soluk kazandırarak hem rekabeti hem de finansal ödülleri artırma hedefiyle dikkat çekti. Yarışın devamında hangi isimlerin ön plana çıkacağı şimdiden merak konusu.