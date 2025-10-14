Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 18 kilo 544 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

18 KİLO 544 GRAM!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü ifade edilerek Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 18 kilo 544 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Açıklamada "Ele geçirilen uyuşturucu madde, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.