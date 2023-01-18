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Yunanistan'a geçmeye çalışan üç FETÖ'cü sınırda yakalandı

Edirne'de sınırı geçmeye çalışan üç FETÖ'cüyü Hudut Kartallarına yakalandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 17:03
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Hudut Kartalları Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan üç FETÖ'cüyü yakaladı

Yunanistan'a geçmeye çalışan üç FETÖ'cü sınırda yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yunanistan'a kaçmaya çalışan üç FETÖ'cünün Hudut Kartalları'nca yakalandı. MSB'nin sosyal medya hesabında şu açıklama yapıldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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