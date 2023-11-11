Hudut kartalları geçit vermedi: 3 ayda 200 terörist yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "hudut kartallarının" 15 Ağustos-10 Kasım'da 44 teröristi etkisiz hale getirdiğini ve sınırlardan geçmeye çalışan 200 teröristi yakaladığını bildirdi.

Hudut kartalları geçit vermedi: 3 ayda 200 terörist yakaladı

MSB'den yapılan açıklamaya göre, sınır güvenliğinde tel engeller, modüler beton duvarlar ve derin hendeklerden oluşan fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra son teknoloji ürünü sistemler de kullanılıyor.

Kamera, termal kamera ve dronlar ile keşif ve gözetleme faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, 15 Ağustos-10 Kasım tarihlerinde sınırlardan geçmeye çalışan 200 teröristi yakaladı.

Bunlardan 154'ünün FETÖ-PDY'ye, 40'ının PKK/KCK-PYD/YPG'ye, 5'inin DEAŞ'a ve birinin terör örgütü MLKP'ye mensup olduğu belirlendi.

Aynı tarihler arasında 41'i PKK, 3'ü DEAŞ mensubu 44 terörist etkisiz hale getirildi, 6 bin 541 düzensiz göçmen yakalandı, 49 bin 281 düzensiz göçmenin yasa dışı sınır geçiş girişimi engellendi.

3-001.jpeg

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI'NDAN HUDUTLARDA DENETLEME

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye, Irak, İran, Yunanistan ve Bulgaristan hudutlarında görevli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Yasa dışı göçle mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetleyen, bölgedeki araziyi inceleyen Bayraktaroğlu, hudut hattında alınacak ek önlemlerle ilgili talimatlar verdi.

hudut-kartallari-gecit-vermedi-3-ayda-200-terorist-yakaladi-yenicag1.jpg

1-001.jpeg

2-001.jpeg

3-002.jpeg

4.jpeg

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü Karikatür
Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü
Girona İspanya'yı fethediyor. Bu maçı da kazandılar Spor
Girona İspanya'yı fethediyor. Bu maçı da kazandılar
Sultangazi’de fırtına çatıyı yerinden söktü! Çamaşır İpinde asılı kaldı… Gündem
Sultangazi’de fırtına çatıyı yerinden söktü! Çamaşır İpinde asılı kaldı…
Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu Spor
Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu
Atatürk Olimpiyat'ta asıl fırtına Karagümrük. Volkan Aliakar yazdı Spor
Atatürk Olimpiyat'ta asıl fırtına Karagümrük. Volkan Aliakar yazdı
Kore Gazisi Tosun, son yolculuğuna uğurlandı Yaşam
Kore Gazisi Tosun, son yolculuğuna uğurlandı
Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı Yaşam
Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı