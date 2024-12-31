'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

Hakkari, Çukurca 2'nci Hudut Tugayı 3'üncü Hudut Taburu'na bağlı Çayırlı Hudut Karakolu'nda görev yapan hudut kartalları, yeni yılı elleri tetikte, gözleri sınır hattında karşıladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyinde PKK yuvalarına düzenlenen hava destekli operasyonlarda teröristlere büyük darbe vuruyor. Hakkari'nin Irak sınır hattındaki "Pençe Kilit Harekatı'nın başladığı bölge olan Çukurca 2'nci Hudut Tugayı 3'üncü Hudut Taburu'na bağlı Çayırlı Hudut Karakolu'nda görev yapan hudut kartalları, yeni yılı elleri tetikte, gözleri sınır hattında karşıladı.

'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan hudut karakolundaki hudut kartalları, ASELSAN'ın geliştirdiği tamamı yerli, milli ve son teknolojik cihazlarla donatılan üs bölgesinde 7/24 görev yapıyor. Keşif ve gözetleme yaparak yerli MPT-76 piyade tüfeği ile terörist sızmalarına karşı önlem alan hudut kartalları, sınır bölgede dedektör cihazlarla arazi arama tarama faaliyeti yapıp sınırda kuş uçurtmuyor. Yeni yılı eli tetikte karşılayan askerler hep bir ağızdan, hudut tekmili okuyup, "Mutlu yıllar Türkiye" diyerek herkesin yeni yılını kutladı.

'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

'ANNE, BABA BİZİ MERAK ETMEYİN, VATAN BİZE EMANET'

Nöbet kulübesinde görevi başında olan asker, ailesinin ve Türk milletinin yeni yılını kutladı. Asker, "Başta şehit ve gazilerimizin aileleri olmak üzere, ailemin ve aziz Türk milletinin yeni yılını kutluyorum. Burada komutanlarımız ve arkadaşlarımızla birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yeni yılı kutluyoruz. Anne, baba bizi merak etmeyin. Biz burada çok iyiyiz. Yeni yılınızı kutluyorum. Vatan bizlere emanet, siz de Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum" dedi.

'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

'Hudut kartalları' yeni yılı elleri tetikte gözler sınırda: Dosta güven düşmana korku salıyor

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