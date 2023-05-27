Hudut Kartalları'ndan sınır boyunda operasyon

Yeniçağ/ Erhan SONGÜR

Hudut Kartalları'ndan Yunanistan sınır boyunda operasyon. Yunanistan'a kaçmak isteyen dört kişi düzenlenen operasyonla sınırda yakalandı. Yapılan inceleme sonucu yakalanan dört kişiden ikisinin PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya sayfasında yapılan açıklama şöyle:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2‘sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."