FOX TV’de yayınlanan Hudutsuz Sevda’nın başrollerini Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz paylaşıyor. Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Hudutsuz Sevda 14. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

HUDUTSUZ SEVDA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MedYapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini ise Murat Öztürk’ün yaptığı, senaryosunu da Bahadır Özdener’in kaleme aldığı Hudutsuz Sevda’nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

Hudutsuz Sevda’nın 14. bölümü 28 Aralık Perşembe günü FOX TV’de izleyici karşısına çıkacak.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?

Halil İbrahim küçükken kan davasında babasını kaybeder ve İstanbul’a gitmek zorunda kalır. Yıllar sonra Karadeniz’e güçlü bir delikanlı olarak döner. 20 yıl sonra sevdiği Yasemin ile evlenerek yeni bir hayat kuracaktır. Fakat yaşadıkları

Halil İbrahim çıktığı intikam yolculuğunda karşısına Leto’ların Zeynep’i çıkar. Artık herkesin hayatı değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU

Hudutsuz Sevda’nın kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi isimler yer alıyor.