Başrollerini Denizcan Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz paylaştığı Hudutsuz Sevda’nın gelecek bölümleri merak ediliyor. Hudutsuz Sevda’nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Hudutsuz Sevda 16. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

HUDUTSUZ SEVDA 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yapımcılığını MedYapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu da Bahadır Özdener’in yazdığı Hudutsuz Sevda’nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

Hudutsuz Sevda’nın 16. bölümü 18 Ocak Perşembe günü yani bu akşam FOX TV’de yayınlanacak.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?

Halil İbrahim, genç yaşta babasını kaybedip İstanbul'a göç etmek zorunda kalmıştı. Yıllar sonra güçlü bir delikanlı olarak Karadeniz'e dönerek yeni bir başlangıç yapma arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Yasemin'le evlenerek umut dolu bir geleceğe adım atan Halil İbrahim, ancak geçmişin gölgesinin peşini bırakmadığını fark edecekti.

20 yıl sonra, Halil İbrahim'in hayatında beklenmedik olaylar dizisi başladı. İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Halil İbrahim, Leto ailesinin Zeynep'i ile karşılaştı. Bu buluşma, sadece Halil İbrahim'in değil, aynı zamanda her iki ailenin kaderini derinden etkileyecekti.

İntikam, aşk ve geçmişin izleriyle şekillenen bu hikaye, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu bir serüven sunacak. Karakterlerin içsel çatışmaları, seyircileri olaylarla dolu bir yolculuğa davet edecek ve her bir karakter kendi gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.