Hudutsuz Sevda 7. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz gibi oyuncuların yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Hudutsuz Sevda 7. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Hudutsuz Sevda 7. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’nin bir diğer yeni dizisi Hudutsuz Sevda’nın başrollerini Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz paylaşıyor. Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Hudutsuz Sevda 7. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

HUDUTSUZ SEVDA 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı yeni dizi “Hudutsuz Sevda”nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

Hudutsuz Sevda’nın 7. bölümü 9 Kasım Perşembe günü FOX TV’de izleyici karşısına çıkacak.

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HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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