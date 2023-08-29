Hudutsuz Sevda konusu nedir? Hudutsuz Sevda fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz gibi oyuncuların yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisine dair ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Hudutsuz Sevda dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Hudutsuz Sevda konusu nedir? Hudutsuz Sevda fragmanı yayınlandı mı?

Hudutsuz Sevda konusu nedir? Hudutsuz Sevda fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV’nin bir diğer yeni dizisi Hudutsuz Sevda’nın izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz’ın başrolünde olduğu Hudutsuz Sevda’ya dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Hudutsuz Sevda konusu nedir? Hudutsuz Sevda fragmanı yayınlandı mı?

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı yeni dizi “Hudutsuz Sevda”nın ilk tanıtımı yayınlandı.

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HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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