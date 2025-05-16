Hudutsuz Sevda sezon finali yaptı! Miray Daner böyle veda etti...

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Hudutsuz Sevda sezon finali yaptı! Miray Daner böyle veda etti...

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Hudutsuz Sevda dün akşam yayınlanan 63.bölümüyle sezon finali yaptı. Son bölümde başrol oyuncusu Miray Daner, düğününde vurularak diziye veda etti.

NOW Tv'nin perşembe akşamları yayınlanan sevilen dizisi Hudutsuz Sevda dün akşam yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı.

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Dizinin son bölümünde yaşananlar tepki çekti. Miray Daner'in hayat verdiği Zeynep karakterinin en mutlu günü olan düğününde öldürülmesi sosyal medyadan tepki aldı.

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Sahneye sosyal medyadan yapılan yorumlarda; 'Üzücü bir sahneydi', 'Final yapsın artık izlenmez', 'Zeynep bu kadar acı çekmemeliydi', 'Zeynep böyle bir sonu hak etmedi' gibi tepkiler geldi.

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Miray Daner, diziye sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti. Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Zeynep Leto’ya ve Hudutsuz Sevda’ya veda zamanı. Bu hikayeyi mümkün kılan tüm yaratıcı ekibe, bu yolculuk boyunca kamera önü ve arkasında birlikte emek verdiğimiz tüm ekip arkadaşlarıma; birlikte geçirdiğimiz zamanlar, kurduğumuz dostluklar ve emekleriniz için çok teşekkür ederim.

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Sizleri çok seviyorum. Ve son olarak, iki sezon boyunca bizi yalnız bırakmayan, varlığını her daim hissettiren izleyicilerimize sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle.”

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