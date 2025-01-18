‘Hudutsuz Sevda’da 3. sezonun ayak sesleri

NOW TV’de yayınlanan ‘Hudutsuz Sevda’, yeni sezonda da yoluna doludizgin devam ediyor. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’ın başrolünde olduğu dizi, reytinglerdeki başarısının yanı sıra oyuncu performanslarıyla da sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Dizinin önceki akşam ekrana gelen 49. son bölümünün reytingleri bize şunu gösterdi. Dizi böyle giderse, önümüzdeki sezon biletini şimdiden almış görünüyor. Dizi, Total’de aldığı 6.39 reytingle 2., AB’de aldığı 3.38 reytingle 5. ve ABC1’de aldığı 5.10 reytingle 4. oldu. Aynı gün ekrana gelen ve geçen sezonun verdiği iyi reyting güvenini arkasına alan ‘İnci Taneleri’ (Kanal D) ve bu sezonun sürpriz işlerinden olan ‘Siyah Kalp’ (Show TV) kendi kitlesini oturtsa da ‘Hudutsuz Sevda’nın geçen sezondan devam etmesi, diziye avantaj sağlıyor. Diğer yandan ‘MasterChef’in sezon finali yapmasının ardından yerine gelen ‘Survivor’ın (TV8) da istenilen reytinglere ulaşamaması, yine ‘Hudutsuz Sevda’nın ekmeğine yağ sürüyor.

Önümüzdeki günler bize neler gösterir bilinmez ama bir gerçek var ki, aksi bir durum olmazsa, ‘Hudutsuz Sevda’nın 3. sezonu şimdiden hayırlı olsun.

Biz Bu Yaşlarda Ağlarız

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mazhar Alanson, yeni şarkısı ‘Biz Bu Yaşlarda Ağlarız’ı Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Mazhar Alanson’a ait şarkının düzenlemesini Ercan Saatçi yapmış. Duygusal bir şarkı olan ‘Biz Bu Yaşlarda Ağlarız’, geçmişe duyulan özlemin hatıralarına sığınarak insanın yaşadığı ruhsal durumu anlatıyor.

Mazhar Alanson, hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

‘Aydınlıkevler’, 2025’e start veriyor

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve 3 sezondur kapalı gişe oynayan BKM imzalı ‘Aydınlıkevler’, 2025 yılında da sahnelenmeye devam edecek.

1970’li yılların samimiyetini ve Ankara’nın soğuk günlerini sahneye taşıyan oyun, bir babaanne ile torunun hayatından ilham alan, zamansız ama her döneme hitap eden bir hikâye sunuyor. Oyunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Hazal Subaşı, Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve Caner Alkaya rol alıyor.

Oyun, bu akşam (18 Ocak) saat 21:00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 24 Ocak saat 20:30’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu Bursa’da, 27 Ocak saat 21:00’de Maximum Uniq Hall’de, 5 Şubat saat 21:00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde, 27 ve 28 Şubat saat 20:00’da Congresium Ankara’da sahnelenecek.