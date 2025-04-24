‘Hudutsuz Sevda’dan erken sezon finali

NOW TV’nin ilgiyle izlenen ve Perşembe akşamlarına damga vuran aksiyon dizisi ‘Hudutsuz Sevda’nın yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

18 Ocak’ta, dizinin 49. bölümünün yayınlanmasının ardından kaleme aldığım “Hudutsuz Sevda’da 3. sezonun ayak sesleri” başlıklı yazımda, “Önümüzdeki günler bize neler gösterir bilinmez ama bir gerçek var ki, aksi bir durum olmazsa, ‘Hudutsuz Sevda’nın 3. sezonu şimdiden hayırlı olsun” diye yazmıştım. Ve dizinin sevenlerinin beklediği haber geldi. Aylar öncesinden yazdığım gibi ‘Hudutsuz Sevda’, 3. sezonuyla önümüzdeki dönemde de yoluna devam edecek. Doğru zamanda doğru günde izleyicisiyle buluşan dizi, bu akşam 61. bölümüyle ekrana gelecek. Artan dizi maliyetleri karşısında reklam gelirlerinin düşmesi nedeniyle ‘Hudutsuz Sevda’, aksi bir durum olmazsa, 8 Mayıs’ta yayınlanacak 63. bölümüyle erken sezon finali yapacak.

Başrollerini Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’ın paylaştığı MED Yapım imzalı dizi, yeni sezonda yeni bir konseptle ekran yolculuğunu sürdürecek.

İstanbul’da Latin rüzgarı esecek

2020 yılında kurulmasına rağmen kısa sürede dünya çapında bir tanınırlığa ulaşan Kolombiyalı psikedelik funk grubu Balthvs, dinleyicilerinin kanını kaynatan performansıyla 30 Temmuz Çarşamba akşamı KüçükÇiftlik Bahçe’de sevenleriyle buluşacak.

Latin Amerika’nın en heyecan verici müzikal toplulukları arasında yer alan üçlü, psikedelik rock, funk, cumbia ve chillwave gibi türleri özgün tarzlarıyla sentezliyor. Balthvs, Türk kültüründen de oldukça etkilenen müzikleri ve enerjik sahne performanslarıyla İstanbullular’a büyüleyici bir yaz akşamı yaşatacak.

Kendine Has sunumu ve URU organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de gerçekleşecek konserin biletleri Biletix’ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilecek.

‘Sevgili Pinokyo’ sergisi açıldı

İtalyan Kültür Merkezi’nin 2025 Dünyada İtalyan Yaratıcılık Başkentleri Festivali kapsamında İstanbul’a getirdiği ‘Sevgili Pinokyo’ sergisi, Rami Kütüphanesi’nde açıldı.

İtalya’nın en ikonik karakterlerinden Pinokyo’nun, endüstriyel ürün tasarımlarına ilham verdiği ve tüm dünyada çok ilgi gören sergi, Carlo Collodi’nin ölümsüz karakterine dair yenilikçi bir bakış sunuyor.

Pinokyo temalı tasarım objeleri ve grafik tasarımlardan oluşan ‘Sevgili Pinokyo’ sergisi, 28 Mayıs’a kadar İstanbul’da Rami Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.