Hudutsuz Sevda'nın Şeref'i Emre Törün hayatını kaybetti

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve daha önce hastalığı yenmeyi başaran Emre Törün, kanserin yeniden nüksetmesi ve karaciğerine yayılması nedeniyle yaşamını yitirdi.
Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Şeref" karakterine hayat veren Törün, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ailesinin isteğiyle Akçay'a götürülmüştü.
EMRE TÖRÜN KİMDİR?
1 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Emre Törün, 1996 yılında ilk kez kamera karşısına geçti. Oyunculuk kariyerine, dönemin ses getiren yapımlarından Kara Melek dizisiyle başladı.
Kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde yer alan Törün, aynı zamanda birçok yapımda seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı.
Hudutsuz Sevda
Ahit: Musa'nın Hikâyesi
Üç Kız Kardeş
Mahsusa: Trablusgarb
Kıbrıs: Zafere Doğru
Arka Sokaklar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Reaksiyon
Güneşi Beklerken
Bulutların Ötesi
Beşinci Boyut
Büyük Umutlar
Halk Düşmanı
Hayat A.Ş.
Koçum Benim
Ona Bakma Bana Bak
Kara Melek