Hudutsuz Sevda'nın Şeref'i Emre Törün hayatını kaybetti

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve daha önce hastalığı yenmeyi başaran Emre Törün, kanserin yeniden nüksetmesi ve karaciğerine yayılması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Şeref" karakterine hayat veren Törün, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ailesinin isteğiyle Akçay'a götürülmüştü.

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

1 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Emre Törün, 1996 yılında ilk kez kamera karşısına geçti. Oyunculuk kariyerine, dönemin ses getiren yapımlarından Kara Melek dizisiyle başladı.

Kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde yer alan Törün, aynı zamanda birçok yapımda seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı.

Hudutsuz Sevda

Ahit: Musa'nın Hikâyesi

Üç Kız Kardeş

Mahsusa: Trablusgarb

Kıbrıs: Zafere Doğru

Arka Sokaklar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Reaksiyon

Güneşi Beklerken

Bulutların Ötesi

Beşinci Boyut

Büyük Umutlar

Halk Düşmanı

Hayat A.Ş.

Koçum Benim

Ona Bakma Bana Bak

Kara Melek