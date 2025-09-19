Hudutsuz Sevda’nın Turan’ı Emre Bulut’a sahte polis suçlaması: ‘Yok Artık’ dedirten savunma!

Hudutsuz Sevda dizisinde Turan karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Emre Bulut hakkında şok iddia bulunuldu. Bir vatandaşın aracını “komiserim” diyerek aldığı öne sürülen şikâyet üzerine açılan davada, Bulut’un savunması herkesi hayrete düşürdü.

Oyuncu Emre Bulut, 15 yıllık arkadaşıyla sorun yaşadı. İddiaya göre Bulut, arkadaşı A.U.’ya sahte polis rozeti gösterip komiser olduğunu söyleyerek emanet araç istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Batuhan Altınbaş’ın haberine göre, aracını Bulut’a teslim eden A.U., bir süre sonra oyuncuya ulaşamadı ve şikâyetçi oldu.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Bulut hakkında ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bulut, gözaltına alınıp mahkemeye sevk edildi. İddiaları reddeden Bulut, serbest bırakıldı.

Tokat’ta hastane çalışanı A.U. (41), ünlü oyuncu Emre Bulut’u 15 yıldır tanıyordu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İddiaya göre Bulut, komiser olduğunu söyleyip polis rozeti göstererek Amasya’ya gitmek için A.U.’dan aracını geçici olarak istedi.

Aracını hastane otoparkında Bulut’a veren A.U., uzun süre bekledi. Bulut’un telefonlara yanıt vermemesi üzerine şüphelenen A.U., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncuya ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

ŞOKE EDEN SAVUNMA

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bulut, gözaltına alınıp İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Bulut savunmasında, A.U.’yu hastaneden tanıdığını belirterek, “Aracını bir gün işim olduğunda istedim ve bana verdi. Akşamında hemen beni aramaya başladı ve aracı geri getirmemi istedi.”

“ASLA POLİS OLDUĞUMU SÖYLEMEDİM”

“Ben araçla şehir dışındaydım. O günün akşamına geri döndüm ve gece 12’de şahsa aracını teslim ettim.

Ben asla komiser olduğumu ve emniyette görevli olduğumu söylemedim. Ben zaten oyuncuyum, herkes beni bu şekilde tanır.” dedi.

Bulut, polis rozetini oyuncu olduğu için taşıdığını söyleyerek beraatını talep etti.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Emre Bulut’un serbest bırakılmasına karar verildi. Dava ertelendi.

EMRE BULUT KİMDİR?

Emre Bulut 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine Akademi 35.5’ta aldığı eğitimle adım aldı. 2016 yılından beri dizi, film ve reklam projelerinde rol aldı.

Kariyerine reklam filmleriyle başladı, ardından 2016’da Show TV’de yayınlanan Kış Güneşi dizisinde Burak karakteriyle dikkat çekti. Bu proje, onun dizilerde ilk önemli deneyimi oldu.

Seven Ne Yapmaz (Hikmet rolü), Vatanım Sensin, İblis, Kızım, Elimi Bırakma, Afili Aşk, Hekimoğlu, Menajerimi Ara, Alparslan: Büyük Selçuklu (Afşin rolü), Sipahi, Hudutsuz Sevda (Turan rolü) gibi popüler yapımlarda yer aldı.

2019’da İblis: Esir-i Beden ile sinema dünyasına adım attı, 2022’de Komutan ve Allah Yazdıysa Bozsun filmlerinde rol aldı.

Ayrıca 2012’de Son Sevişme adlı kısa filmin sanat yönetmenliğini yaptı. Bulut ayrıca Hadise’nin 2023’te çıkan “Sevmiyo” klibinde rol aldı.

