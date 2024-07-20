Hugo Boss, Almanya'yı fethetmeye geliyor

Düsseldorf'ta açılacak yeni mağaza, iki kata yayılmış toplamda 1.000 m²'lik satış alanına sahip olacak. Mağazada erkek ve kadın giyimi farklı bölümlerde yer alacak.

Firmanın yeni geliştirdiği akıllı prova odası, yeni mağazada bulunan 17 prova odasından sekizine entegre edilecek.

Çözüm, müşterilere malzeme ve bakım talimatları ve mevcut alternatif boyutlar dahil olmak üzere kapsamlı ürün bilgilerine dijital erişim sağlıyor. Radyo Frekansı Tanımlama Sistemi (RFID) ile donatılan soyunma odalarındaki ürünler anında ekranda görüntülenerek bütün özelliklerine kolay ulaşım sağlanıyor.

Müşteriler, soyunma odasından çıkmadan, ekrandaki bir uygulamayı kullanarak ek ürün talebinde bulunabiliyor veya satış ekibinden kişisel tavsiyeler alabiliyorlar.

BOSS ayrıca kişiselleştirme seçeneklerini güçlendiriyor ve seçili ürünleri Düsseldorf şehrini doğrudan yerinde gösteren yamalarla süslüyor. Kişiselleştirilmiş ürün daha sonra mağazadan satın alınabiliyor.

Ayrıca, satış alanından sürgülü cam kapı ile ayrılabilen özel bir VIP ve özel yapım alanı da bulunmaktadır. Misafirperverlik konseptleri arasında üst katta bir şampanya barı ve birinci katta bir bar bulunacak.

Düsseldorf, Londra, Dubai ve Tokyo gibi büyük şehirlerdeki diğer BOSS amiral mağazalarının tasarım yaklaşımını takip ederek, doğal taştan yapılmış bir cephe ve ortada kavisli bir merdiven sergiliyor.

Hugo Boss'un yardımcı CEO'su ve satış müdürü Oliver Timm, "Mağazalarımız bugün her zamankinden daha fazla, müşterilerimize benzersiz bir deneyim ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunabildiğimiz deneyim noktaları haline geldi." dedi.

Perakendeci, Nisan 2024'te Rusya'daki işini toptan satış ortağı JSC Stockmann'a devretmeyi kabul etmişti.