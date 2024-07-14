Hukuk değil Guguk

Guguk Kuşu olayı şudur:

Yumurtlama döneminde takip ettiği kuşların yuvasını gözetler.

Gözetlediği kuş yuvadan ayrılır ayrılmaz, Guguk Kuşu yuvanın içindeki bir yumurtayı çıkartıp kendi yumurtasını koyar.

Türkiye’de Guguk Kuşu örneği hukukta net şekilde görülür.

Kaza:

İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan 18 yaşından küçük sürücü Timur Cihantimur kaza sonrası annesi yazar Eylem Tok tarafından Amerika’ya kaçırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Mart’ta Tok ve Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkardı.

Adalet sağlamakla görevli Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dedi ki;

-"Kırmızı bültenle ilgili süreç başladı. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

Yasa Timur Cihantimur için şu cezayı öngörüyor:

-Kusurlu kişi sürücüyse ve ehliyeti yoksa zararları kendi karşılaması gerekmektedir.

Ölümlü trafik kazaları ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.

Türk Ceza Kanunu madde 85'e göre ehliyetsiz bir şekilde yayaya çarparak ölümüne neden olan kişiler 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilir.”

Küba'ya kaçmak için sahte pasaport almaya çalışırken yakalanan anne ve oğlu Amerika’da yargılanıyor.

Sonuç; Yargı kararı hukuki. Adalet Bakanı takdiri şayan şekilde takipte.

Kaza:

Ekol TV'nin haberine göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın sürdüğü otomobil 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı.

Motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, çarpmanın etkisiyle motordan düştü. Barlas Çeki, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kınık, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yasa Fatma Zehra Kınık için şu cezayı öngörüyor:

-“Ölümlü trafik kazası cezası anayasada yer alan maddelere göre 7 yıla kadar hapis cezasıdır. Vefat eden kişinin ailesi ek olarak maddi ve manevi tazminat cezası da açabilmektedir.”

Sonuç; Yargı kararı siyasi. Adalet Bakanı da takdiri şayan şekilde umursamıyor.

Guguk Kuşu fırsatçılığı yargı kararlarına işte böyle yansıdı.

2 suç, 2 ceza ve 2 farklı yargı kararı.

Baba eski Kızılay Başkanı ise ölümlü kaza sonrası kızı tutuklanmaz.

Guguk Kuşu’nun yumurta değiştirme kurnazlığı yargıda böyle yaşanır;

“Adalet Sarayı” adlı hukuk yuvasında; Hukuki karar, siyasi karar yaşanır.

Sonuç şudur: Hukuk değil Guguk...