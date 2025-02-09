Hukuk fakülteleri için flaş karar! Bu şartı tamamlamayanlar tercih dahi edemeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer verilen görüşler ışığında, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adayların tercih edebileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişikliğe yönelik bilgi verdi. Tunç, şunları kaydetti:

"Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri hayırlı olsun. Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür. Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi.

Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı’nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek. Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."