Hukuk fakültesi öğrencisi otomobilde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Hukuk fakültesi öğrencisi otomobilde ölü bulundu

Bursa'da, hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan D. (22), evinin önünde park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyüş yapan bir vatandaş, yol kenarında park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, başından vurulan hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Batuhan D'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobilde bulunan tabancaya da incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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