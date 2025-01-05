Tekirdağ'da hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Süleymaniye ilçesinde kullandığı motosiklette yaralanan 24 yaşındaki Sıla Pehlivanoğlu, yaşam savaşını kaybetti. Hukuk fakültesi öğrencisi Pehlivan, doğum yeri Saray’da son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinde, ikamet ettiği evinden yemek almak için çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu, 22 ADV 295 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Pehlivanoğlu yönetimindeki motosiklet, Büşra Sokak'a geldiği sırada karşı istikametten gelen A.Ç. yönetimindeki 59 AHZ 560 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikletten düşen Sıla Pehlivanoğlu, ağır yaralandı. Pehlivanoğlu, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulans ile Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Sıla Pehlivanoğlu, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sıla Pehlivanoğlu'nun cenazesi, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesindeki Saray Avluları Camii'nde, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı

Hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı

Hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı

Son Haberler
Tekirdağ'da hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı
Tekirdağ'da hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Suriye için bir takvim belirlenmesi gerekiyor
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Suriye için bir takvim belirlenmesi gerekiyor
Benzerliği ve sesiyle dikkat çekmişti! Ferdi Kaya’dan Ferdi Tayfur’a Hatıran Yeter
Benzerliği ve sesiyle dikkat çekmişti! Ferdi Kaya’dan Ferdi Tayfur’a Hatıran Yeter
Aydın’da nefes kesen güreşlerde kupalar sahibini buldu
Aydın’da nefes kesen güreşlerde kupalar sahibini buldu
Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı