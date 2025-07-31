Hukuk mu guguk mu?

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu gönderdiği mesajda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

“Eski 764 Sayılı ve Yeni Türk Ceza Kanunlarına göre Cumhurbaşkanı'nın halk oylaması ile seçildiği 2014 öncesi ve sonrası bu suçun tanımı nasıl olacaktır?” sorusuna Yakupoğlu şöyle yanıt verdi:

“2018 seçimiyle öncesinde kabul edilen Anayasa değişikliğine göre hem Cumhurbaşkanı hem Parti Genel Başkanı olan kişinin, hangi söylemlerine cevap vermek, o söylemlere muhatap bir siyasi partili olarak cevap hakkının kullanılması, hangi söylemlerini eleştirmek Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun manevi ve maddi unsurlarını oluşturacaktır?

Yoksa bu söylemlerin hepsi bir bütün olarak aynı kaba konularak adeta gözünün üstünde kaşın var demek suç mu sayılacaktır?

Gerek yerel mahkemelerin gerek istinaf ve Yargıtay'ın bu konuda açık ve duraksamaya yer bırakmayacak hukuki tavsifleri yapması gereklidir.”

Yakupoğlu’nun bu açıklamasına gazeteci bakışıyla şu anayasal hükümleri hatırlatarak destek vereyim.

Anayasanın, “Yürütme” başlıklı 2. Bölümün, “D. Görev ve yetkileri” başlıklı bendinin 104. Maddesinin önemli fıkraları şunlardır:

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.

Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

F. Bendinde yer alan; “Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar” başlık altındaki 106. Maddesinin yürütmeye ilişkin hükümleri şöyle

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ant içerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

Sayın Yakupoğlu:

YSK’nın “mühürsüz, geçersiz” oyları “geçerli” sayması ile Parlamenter Rejim YSK tarafından çöp oldu.

Başbakanın tüm görevleri yani “Yürütme” görevi “Cumhurbaşkanı” kelimesi altında toplandı.

Başbakana hakaret suçu ancak maddi ve manevi tazminat davası oluyordu.

Tek Adam Rejiminde 104. Maddeye göre Yürütmenin başı da devletin başı da 2 ayrı cümlede tanımlanmıştır.

Yürütmeyi eleştirmek, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçuna girmez, girmemeli.

Eğer girerse tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir. (Aşağıda okuyacaksınız ki milletvekili dahi seçilemeyecekler.)

Bu durumda Yargıtay elbette şöyle bir içtihat oluşturmalı;

Yürütmenin sorumlusu Cumhurbaşkanı eleştirilebilir.”

Hakaret eden kişiler varsa bu da ceza yasası hükümlerine göre değil maddi ve manevi tazminat davaları açılarak yargılanmalıdır.

Amacım asla size bir hukuki görüş sunmak değildir değerli dostum Yakupoğlu.

Benin amacım hukukçulara Anayasa hükümlerini de hatırlatarak bakış açısı sunmaktır..

Değerli okurlarım,

Sayın Yakupoğlu’nun çok önemli bir diğer açıklaması da

“Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu, 2014 yılından bu yana istikrar kazanmış Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Hakkında Kanun’un 11.maddesinde sayılan seçilme hakkını ortadan kaldıran suçlardan biri kabul edildi.

Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir gün veya bir lira ceza almak bile seçilme hakkını ortadan kaldırıyor.”

Rezalete bakar mısınız?

Cumhurbaşkanına hakaret suçu işleyen bir yıldan 1 gün ya da 1 lira ceza alanlar bile YSK tarafından siyasi yasaklı kabul ediliyor.

YSK milletvekili olmalarını engelliyor.

Hukuk mu guguk mu?