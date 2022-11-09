Salim Şen: Sadaka gibi simit dağıtan Erdoğan Saray’da yaşıyor

TELE1 TV’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu “Açıkça” programında Hukukçu Salim Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Cuma günü, vatandaşlara Taksim’de simit dağıtmasına tepki gösterdi.



Şen, 5 kişilik bir ailenin 3 öğün simit yemesi durumunda 4 bin 500 lira harcayacağını belirterek, “Derin bir yoksulluğa mahkum ettiniz. Çok büyük bir iş yapmış gibi lüks yatlarınızı bin 100 odalı Saray’larınızı bu milletin sırtına yüklediniz.” ifadelerini kullandı.







“BUNU YAPMAYA İNSAN UTANIR”

Şen, şunları dile getirdi:



“Erdoğan’ın simit dağıtan görüntüsü Türkiye gerçekliği. Böyle bir görüntü gördüğüm zaman üzülüyorum. Bunu yapmaya insan utanır. Son derece üstenci bir tavır adeta sadaka verircesine bir görüntü. Aracında çay, oyuncaklar fırlatırken de görüyoruz.



Erdoğan bu simitleri dağıttıktan 15 dakika sonra Boğaz’da yatıyla gezi yaptı. Ya bunu yapan kişi Saray’da yaşıyor. Saray’da yaşayıp insanları simit dağıtmanın hiçbir alemi yok. İnsanların yoksulluğunu deşifre ediyorsunuz.



Şu dağıttığı simit ile 5 kişilik aile üç öğün birer simit birer çay içse 4.500 lira ediyor. Bu ülkede 3.500 lira ile geçinen emekliler var. Derin bir yoksulluğa mahkum ettiniz. Çok büyük bir iş yapmış gibi lüks yatlarınıza bin 100 odalı Saray’larınızı bu milletin sırtına yüklüyorsunuz.”

