16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlü hukukçudan hedefe konulan Haluk Levent'in AHBAP'ı için şok iddia: Parasına çökecekler

Ünlü hukukçudan hedefe konulan Haluk Levent'in AHBAP'ı için şok iddia: Parasına çökecekler

Türkiye'yi derinden etkileyen depremler sonrasında yapılan yardımlarla dikkat çeken AHBAP, iktidarı kızdırdı. Hukukçu Celal Ülgen ve eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan, AHBAP'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 08:36
Takip Et

Hukukçular AHBAP’ın hedefe konulmasını eleştirdi

Ünlü hukukçudan hedefe konulan Haluk Levent'in AHBAP'ı için şok iddia: Parasına çökecekler
+
Aa
-

Vatandaşlar ve kurumlar bağışları ile yardımlarını Haluk Levent’in başında olduğu AHBAP’a yollarken, iktidarın bu duruma kızdırdığı görülmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada “Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bunu istismar eden varsa da bu konuda devlete eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilir, getirilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de AHBAP’ı hedef göstermesinin ardından akıllara, “İktidara yakın olmayan dernekler engelleniyor mu” sorusu geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nden alınan bilgilere göre; hukukçulara bu durum sorulduğunda benzer yanıtlar alındı.

Hukukçu Celal Ülgen yardımlara el koymaya kalkışmanın insanların yardım isteğini yok edeceğini söyledi.  

"KİMSE KİMSEYE GÜVENMİYOR ÖNCE KENDİNİZİ SORGULAYIN"

Ülgen, “Bir çatışma platformu yaratarak yardım toplama konusunda rekor üstüne rekorlar kıran AHBAP’a ait yardım paralarına çökme ajandasının devreye sokulmak istendiğini görmekteyiz. Haluk Levent, her tür desteği şeffaflık ilkesine titiz bir şekilde uyarak yardım topluyor ve toplanan yardımları da hedefe ulaştırarak bunu bizlerle paylaşıyor. Devletin yardım kurumlarının ve kuruluşların liyakat esasına göre değil, yandaşlık puanına ve derecesine göre görev yaptıkları kuruluşlara güvenilmiyor. Bu nedenle televizyonlarda ve sosyal medyada organize bir şekilde harekete geçen iktidar yandaşları tarafından da Levent’in ve AHBAP’ın hedef alındıklarını söyleyebiliriz. Size kimse güvenmiyor ise önce kendinizi sorgulayın ve nerede hata yaptığınızı tespit edin demekten başka elimizden bir şey gelmiyor” açıklamalarında bulundu.

"ŞEFFAFLIK YOK"

Eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan ise şu ifadeleri kullandı:

“Siyasal iktidar şunu düşünmeli, neden AFAD değil de AHBAP? AHBAP nasıl yolsuzluk yapsın? Sözü edilen sanatçı her şeyi herkesin önünde yapıyor. Ne toplandığını, nereye harcandığını söylüyor. Yolsuzluk yapabilmesi mümkün değil. Ama sizin yönetim olarak her şeyiniz kapalı, şeffaflık yok. Bize dayatılan tek adam rejiminin getirdiği uygulamayla bunlar oluyor.” 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
3
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
4
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
6
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Dünya Bankası Başkanı görevinden ayrılıyor
﻿Dünya Bankası Başkanı görevinden ayrılıyor
﻿Dünya Bankası Başkanı görevinden ayrılıyor
﻿Aşırı alkol kanser yapar mı?
﻿Aşırı alkol kanser yapar mı?
﻿Aşırı alkol kanser yapar mı?
﻿Beth Root Bitkisi nedir, ne işe yarar?
﻿Beth Root Bitkisi nedir, ne işe yarar?
﻿Beth Root Bitkisi nedir, ne işe yarar?
﻿Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar?
﻿Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar?
﻿Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.