Ünlü hukukçudan hedefe konulan Haluk Levent'in AHBAP'ı için şok iddia: Parasına çökecekler

Vatandaşlar ve kurumlar bağışları ile yardımlarını Haluk Levent’in başında olduğu AHBAP’a yollarken, iktidarın bu duruma kızdırdığı görülmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada “Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bunu istismar eden varsa da bu konuda devlete eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilir, getirilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de AHBAP’ı hedef göstermesinin ardından akıllara, “İktidara yakın olmayan dernekler engelleniyor mu” sorusu geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nden alınan bilgilere göre; hukukçulara bu durum sorulduğunda benzer yanıtlar alındı.

Hukukçu Celal Ülgen yardımlara el koymaya kalkışmanın insanların yardım isteğini yok edeceğini söyledi.

"KİMSE KİMSEYE GÜVENMİYOR ÖNCE KENDİNİZİ SORGULAYIN"

Ülgen, “Bir çatışma platformu yaratarak yardım toplama konusunda rekor üstüne rekorlar kıran AHBAP’a ait yardım paralarına çökme ajandasının devreye sokulmak istendiğini görmekteyiz. Haluk Levent, her tür desteği şeffaflık ilkesine titiz bir şekilde uyarak yardım topluyor ve toplanan yardımları da hedefe ulaştırarak bunu bizlerle paylaşıyor. Devletin yardım kurumlarının ve kuruluşların liyakat esasına göre değil, yandaşlık puanına ve derecesine göre görev yaptıkları kuruluşlara güvenilmiyor. Bu nedenle televizyonlarda ve sosyal medyada organize bir şekilde harekete geçen iktidar yandaşları tarafından da Levent’in ve AHBAP’ın hedef alındıklarını söyleyebiliriz. Size kimse güvenmiyor ise önce kendinizi sorgulayın ve nerede hata yaptığınızı tespit edin demekten başka elimizden bir şey gelmiyor” açıklamalarında bulundu.

"ŞEFFAFLIK YOK"

Eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan ise şu ifadeleri kullandı:

“Siyasal iktidar şunu düşünmeli, neden AFAD değil de AHBAP? AHBAP nasıl yolsuzluk yapsın? Sözü edilen sanatçı her şeyi herkesin önünde yapıyor. Ne toplandığını, nereye harcandığını söylüyor. Yolsuzluk yapabilmesi mümkün değil. Ama sizin yönetim olarak her şeyiniz kapalı, şeffaflık yok. Bize dayatılan tek adam rejiminin getirdiği uygulamayla bunlar oluyor.”