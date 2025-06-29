Hukukçular İspanya'da ayaklandı: "Yargı bağımsızlığı tehlikede!"

Yargı camiası, hükümetin yargı sisteminde yapmayı planladığı değişikliklere karşı ayağa kalktı. Yargı bağımsızlığının demokrasinin teminatı olduğunu vurgulayan binlerce yargıç ve savcı, Yüksek Mahkeme önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. "Hukukun Üstünlüğü Olmadan Demokrasi Olmaz" şiarıyla bir araya gelen hukukçular, hazırlanan yasa tasarılarının yargının tarafsızlığını zedeleyeceği endişesini taşıyor.

Gösteriye katılanların sayısı 5.000 olarak açıklanırken, bunun 1.000'den fazlasını yargı mensupları oluşturdu. Topluluk, eylemlerinin yürütme veya yasama aleyhine değil, bizzat yargı erki lehine olduğunu belirtti. Anayasanın temel güvenceleri olan hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargının son dönemdeki yasama girişimleriyle tehdit altında olduğu ifade edildi.

YENİ DÜZENLEMELER ENDİŞE YARATIYOR

Yargı ve savcılık mesleğine giriş sistemini değiştiren yasa tasarısı, hukukçular arasında büyük bir rahatsızlık yarattı. Francisco de Vitoria Derneği sözcüsü Sergio Oliva, bu yasa tasarısının "bilgi mükemmelliğini azaltacağını", daha öznel sınavlar getireceğini ve doğrudan hükümete bağlı bir hazırlık merkezi oluşturarak "gelecekteki yargıç ve savcıların ideolojik seçimi riskini" taşıdığını ifade etti.

Ayrıca, Başsavcılığın yetkilerini artırmayı hedefleyen reform tasarısı da eleştirilerin odağında. Bu düzenlemenin, savcılığın iç özerkliğini azaltarak yolsuzluk davalarında siyasi müdahale riskini artıracağı belirtiliyor.

GREV İHTİMALİ GÜNDEMDE

Yargı mensupları, söz konusu yasa tasarılarının geri çekilmemesi halinde grev yapacaklarını duyurdu. Bu durumun hem vatandaşlar hem de hukuk profesyonelleri için ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Yargıçlar ve savcılar, güçlü ve bağımsız bir yargının sadece kendilerinin değil, tüm toplumun güvencesi olduğunu vurguluyor.