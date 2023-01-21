-Hukuken rezalet, siyaseten melanet…

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması evlere şenlik.

Bozdağ'ın her cümlesini Anayasa ve yasalara göre tek tek yanıtlayayım.

-Bozdağ dedi ki;

"Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Hiç bir hukuki engel söz konusu değildir."

Yanıtım:

Engel anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrasında "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" diye vardır.

-Bozdağ dedi ki;

"Sayın cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir ve şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir."

Yanıtım:

Anayasa'da, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" tanımı yoktur, hukuki değeri olmayan uyduruk bir tanımdır.

Erdoğan 2014 ve 2018'de 2 kez seçilerek anayasal hakkını kullanmıştır.

Anayasa'da, "Sistemin ilk cumhurbaşkanı" tanımı asla yoktur bu da uyduruk bir tanımdır.

-Bozdağ dedi ki;

"Yürürlük maddesine baktığında; anayasanın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçime ilişkin 101'inci maddesinin yürürlük tarihini çok net bir şekilde 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor.

Yanıtım:

Bakan Bozdağ'ın bahsettiği "75, 77 ve cumhurbaşkanı seçime ilişkin 101'inci madde" ifadesi 6771 sayılı kanunun "18/b" hükmü olarak şöyle:

"75, 77, 101 ve 102'nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girer."

101. Maddenin 2. Fıkrasında yer alan, "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünde "değişiklik" kesinlikle yoktur.

Bozdağ 18/b hükmünü eksik söyleyerek çarpıtmaktadır.

2007'de yürürlüğe giren bu hüküm 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde de "aynen" kaldı.

101. Maddedeki tek değişiklik yasanın 18. Maddesinin "c" bendine şöyle vardır:

"Değiştirilen diğer hükümleri ile 101'inci maddesinin son fıkrasında yer alan 'Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir' ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

Erdoğan bu hükme göre 21 Mayıs 2017'de AKP'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde genel başkan seçildi.

-Bozdağ dedi ki;

101'inci maddenin ilk uygulaması anayasaya göre de 2018'de olmuştur. İkinci uygulaması da 2023'te olacaktır."

Yanıtım:

Kesinlikle yanlıştır.

2007 yılında anayasa referandumu ile kabul edilen 5678 sayılı yasa ile Anayasanın 101/2 hükmü 16 Haziran 2007'de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Erdoğan bu hükmün ilk uygulaması sonucu;

2014'te ilk kez 2018'te ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Anayasa ve yasal gerçek çok açık ve net.

Bozdağ'ın hayali gerçek olsa;

1. Kez 2018'de Erdoğan seçildi,

2. Kez 2023'te Erdoğan seçilirse,

3. Kez 2028'te Meclis 360 oy ile bir ay önce erken seçim kararı alır Erdoğan yine seçilirse,

4. Kez 2033'e kadar Cumhurbaşkanı olur.

Erdoğan 2014'ten, 2033'e 4 kez seçilen 19 yıl görevde kalan cumhurbaşkanı olur.

Anayasanın 101/2 şu hükmü paspas gibi çiğnenir.

-"Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir."

İlahiyatçı ve hukukçu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasının anlamı şudur

-Hukuken rezalet, siyaseten melanet…