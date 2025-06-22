Hükümet destekli film stüdyosu kepenk indirdi

Yeni Zelanda'da, "Target3D New Zealand" adlı şirketin Frankton’daki Remarkables Park'ta kurmayı hedeflediği ve hükümet tarafından desteklenen bir dijital yapım stüdyosu projesi durduruldu. Queenstown Araştırma ve İnovasyon Merkezi'nin kilit kiracısı olması beklenen bu stüdyo için, hükümetin bölgesel kalkınma fonundan 2 milyon dolar kredi onayı alınmıştı.

PROJENİN DETAYLARI VE İPTAL SEBEPLERİ

Dönemin Ekonomik Kalkınma Bakanı Stuart Nash tarafından 2022'de duyurulan Queenstown Dijital Stüdyosu, hareket yakalama teknolojisi, oyun motoru sunucuları, aydınlatma, prodüksiyon ekipmanları ve sahneleme gibi unsurlarla sanal yapım süreçlerini desteklemeyi amaçlıyordu. Ancak Gisborne merkezli Target3D NZ'nin yöneticisi Shannon Dowsing, yaklaşık iki ay önce projenin fişini çekmek zorunda kaldıklarını belirtti. Dowsing'e göre, stüdyonun iş modelinin ve alınan kredinin artık mantıklı olmaktan çıkması bu kararda etkili oldu.

Proje, ticari ekran endüstrisi üretimi, araştırma ve geliştirme fonları ile eğitim ortaklıklarının bir araya gelmesine dayanıyordu, ancak bu alanların her biri büyük zorluklarla karşılaştı.

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PAZAR KOŞULLARI VE FİNANSMAN ZORLUKLARI

Shannon Dowsing, Queenstown'ın uluslararası fonlu yapımlarla yoğun olmasına rağmen, NZ on Air ve Te Māngai Pāho gibi kurumların son üç yılda harcamalarını önemli ölçüde azalttığını ifade etti. Dowsing, "Rekabet çok yüksek ve mevcut oyuncuların bu fonları alması çok daha olası," dedi.

Target3D'nin bölge için özel bir Ar-Ge programı olmasına rağmen, hükümetin Callaghan Innovation gibi kurumları tasfiye etmesi, finansman desteğini "şüpheli" hale getirdi. Ayrıca, stüdyonun önemli bir bileşeni olan eğitim alanında eğitim sağlayıcılarla yeterli ilerleme kaydedilememesi de projenin önündeki engellerden biri oldu.

Geçtiğimiz yıl Screentime NZ'nin eski H&Js mağazasında tam zamanlı bir prodüksiyon tesisi olan Remarkable Studios'u kurması, Target3D'nin ikinci bir stüdyo için ekipman yatırımını haklı çıkarmasını engelledi. Dowsing, "Eğer inşa ederseniz, gelirler" felsefesine inanmadığını vurguladı ve ekledi: "Tüm bu zorlukları çözmeye çalıştık, ancak sonuç olarak, bu kadar istikrarsız bir pazarda Queenstown'a birkaç milyon dolar borç alıp yatırım yapmanın harika bir zaman olmadığını düşündük."

Dowsing, Target3D'nin bölgede varlık göstermesinin sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyor. "Bölgeye organik olarak girmeye ve gerçekte neler yapılabileceğine göre kararlar almaya karar verdik. Aynı sonuçlara ulaşabileceğimizi, ancak riskli bir yatırımla başlamadan bunu yapabileceğimizi düşünüyorum," şeklinde konuştu.