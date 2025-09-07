Hükümet göçmen politikalarında sertleşmeye gidiyor: Oteller sığınmacılara kapanıyor

Yeni atanan İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, ülkedeki sığınmacıların otellerden çıkarılıp Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri tesislere yerleştirilmesi yönünde bir plan açıklamaya hazırlanıyor. Bu adım, son aylarda oteller önünde düzenlenen protestoların ardından gündeme geldi. Yetkililere göre, hükümetin önceliği yüksek maliyetli sığınmacı otellerini kapatmak.

KANAL GEÇİŞLERİ REKOR KIRIYOR

İngiltere’ye yalnızca geçtiğimiz cumartesi günü küçük botlarla ulaşan kişi sayısı 1.000’i buldu. Fransız makamları da 24 kişinin Kanal Denizi’ni geçmeye çalışırken kurtarıldığını duyurdu. Hükümet yetkilileri, bu sayıları azaltmak için farklı barınma modellerini tartışıyor. Savunma Bakanı John Healey, hem askeri hem de sivil tesislerin geçici konaklama için değerlendirildiğini belirtti.

SİYASİ DENGELER DEĞİŞİYOR

Plan, Başbakan Keir Starmer’ın kabinede yaptığı geniş çaplı değişikliklerin ardından gündeme geldi. Yvette Cooper Dışişleri Bakanlığı’na atanırken, Mahmood İçişleri’nin başına geçti. Yeni ekibin göçmen politikalarında “sertlikten taviz vermeyeceği” mesajı veriliyor.