Hükümet göçmen politikalarında sertleşmeye gidiyor: Oteller sığınmacılara kapanıyor

Düzenleme: Seçil Kılıç
Hükümet göçmen politikalarında sertleşmeye gidiyor: Oteller sığınmacılara kapanıyor

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, sığınmacıların oteller yerine askeri kışlalarda barındırılmasını öngören yeni bir plan hazırlıyor. Hükümet, göçmen politikalarında sertleşmeye giderken kamuoyundaki protestolar dikkat çekiyor.

Yeni atanan İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, ülkedeki sığınmacıların otellerden çıkarılıp Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri tesislere yerleştirilmesi yönünde bir plan açıklamaya hazırlanıyor. Bu adım, son aylarda oteller önünde düzenlenen protestoların ardından gündeme geldi. Yetkililere göre, hükümetin önceliği yüksek maliyetli sığınmacı otellerini kapatmak.

KANAL GEÇİŞLERİ REKOR KIRIYOR

İngiltere’ye yalnızca geçtiğimiz cumartesi günü küçük botlarla ulaşan kişi sayısı 1.000’i buldu. Fransız makamları da 24 kişinin Kanal Denizi’ni geçmeye çalışırken kurtarıldığını duyurdu. Hükümet yetkilileri, bu sayıları azaltmak için farklı barınma modellerini tartışıyor. Savunma Bakanı John Healey, hem askeri hem de sivil tesislerin geçici konaklama için değerlendirildiğini belirtti.

SİYASİ DENGELER DEĞİŞİYOR

Plan, Başbakan Keir Starmer’ın kabinede yaptığı geniş çaplı değişikliklerin ardından gündeme geldi. Yvette Cooper Dışişleri Bakanlığı’na atanırken, Mahmood İçişleri’nin başına geçti. Yeni ekibin göçmen politikalarında “sertlikten taviz vermeyeceği” mesajı veriliyor.

Son Haberler
Hükümet göçmen politikalarında sertleşmeye gidiyor: Oteller sığınmacılara kapanıyor
Hükümet göçmen politikalarında sertleşmeye gidiyor: Oteller sığınmacılara kapanıyor
Onana Trabzonspor'un teklifine cevap verdi! Kararı belli oldu
Onana Trabzonspor'un teklifine cevap verdi! Kararı belli oldu
Son dakika... İstanbul Valiliği'nden flaş karar!
Son dakika... İstanbul Valiliği'nden flaş karar!
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten şaşırtan açıklama: "Türkiye olmadan yönetemeyiz"
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten şaşırtan açıklama: "Türkiye olmadan yönetemeyiz"
Ferrari'nin evinde yarışı Verstappen kazandı
Ferrari'nin evinde yarışı Verstappen kazandı